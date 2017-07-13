Östersunds Galatasaray canlı izle! Kanal D Canlı 13 Temmuz

Östersunds Galatasaray maçı canlı izleme sayfasına haberimizden ulaşabilirsiniz! Galatasaray, 2017 - 2018 sezonunu bugün deplasmanda Östersunds'a karşı oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçıyla açıyor. UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Galatasaray, yarın deplasmanda TSİ 20.00'de İsveç ekibi, Östersunds ile mücadele edecek. Geçtiğimiz sezonu Süper Lig’de 4. sırada bitiren Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nde ön eleme oynama hakkı kazanmıştı. Sezonu en erken açan ekip olan sarı-kırmızılılar, ilk resmi maçına İsveç deplasmanında çıkacak. Bu önemli maçı Kanal D eskranlarından canlı olarak yayınlanacak. Östersunds Galatasaray maçını canlı izlemek için aşağıdaki linke tıklamanız yeterli...

Galatasaray, İsveç takımlarıyla 6. randevuda

Galatasaray, bugüne kadar İsveç ekipleri ile 5 kez mücadele etti. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar, 1 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Galatasaray, yarın deplasmanda TSİ 20.00'de İsveç ekibi, Östersunds ile karşı karşıya gelecek. Bu önemli Avrupa maçı öncesinde sarı-kırmızılılar, geçmiş yıllarda İsveç ekipleriyle 5 kez mücadele etti. Bu maçlarda Aslan, 1 kez sahadan galip ayrılırken, 3 kez de rakiplerine yenildi. 1 maçta ise taraflar eşitliği bozamadı.

İlk İsveç rakibi Stockholm

Galatasaray, İsveç takımlarıyla ilk maçını 1976-1977 sezonunda Kupa Galipleri Kupası'nda AIK Stockholm ile oynadı. Bu turu sarı-kırmızılılar, 2-1 ve 1-1’lik skorlarla geçti. 1994-1995 sezonunda Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçlarında ise Göteborg ile eşleşti. Sarı-kırmızılılar, iki maçta da 1-0 mağlup oldu. Son olarak 2007 yılında o dönemki adı UEFA Kupası grup maçında İstanbul'da Helsingborg'a 3-2 yenildi.

Hazırlık maçları kayıpsız geçildi

2017-2018 sezonu çalışmalarına Süper Lig'in bitmesinden 15 gün sonra 19 Haziran’da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde başlayan Galatasaray, yurt dışı çalışmalarını Slovakya’nın Samorin şehrinde geçirdi. Burada iki hazırlık maçı yapan sarı-kırmızılılar, Gyirmot'u 1-0, Diaosgyor'u 2-0 mağlup etti.

Yeni transferler, Avrupa maçına hazır

Galatasaray, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında forvet, orta saha ve defans bölgesine katkılarda bulundu. Teknik Direktör Igor Tudor’un Östersunds maçına kadar transferini istediği isimler Avrupa maçına yetişti. Sarı-kırmızılılar, bu kapsamda Bafetimbi Goimis, Younes Belhanda ve Maicon’u kadrosuna kattı. Yeni transferlerden Belhanda, Diaosgyor maçında sakatlık yaşamıştı. İsveç’e götürülecek Faslı futbolcunun durumu ise maç saati belli olacak.

Avrupa’da 268. randevu

Galatasaray, Östersunds karşısında Avrupa kupaları tarihindeki 268. karşılaşmasına çıkacak. Sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 161, UEFA Avrupa Ligi'nde 73, Kupa Galipleri Kupası'nda 32 ve UEFA Süper Kupa'da da 1 kez olmak üzere toplam 267 maç yaptı. Galatasaray, bu maçlarda 98 kez sahadan galip gelirken, 99 kez rakiplerine mağlup oldu. 70 karşılaşmada eşitliği bozulmazken, rakip filelere gönderdiği 368 gole karşılık kalesinde 397 gol gördü.

Düdük Juan Martinez Munuera’da

Östersunds - Galatasaray maçında İspanya Futbol Federasyonu'ndan Juan Martinez Munuera düdük çalacak. Munuera'nın yardımcılıklarını Diego Barbero Sevilla ve Cesar Manuel Noval Font yapacak. Dördüncü hakem ise Mario Melero Lopez olacak.

Galatasaray'dan taraftara uyarı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda deplasmanda karşılaşacakları Östersunds maçı öncesi taraftarına uyarı da bulundu. Galatasaray'dan taraftara uyarı geldi. Sarı-kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda deplasmanda karşılaşacakları Östersunds karşılaşması öncesi UEFA tarafından 4 kasım 2014'de oynanan Borussia Dortmund maçının ardından ertelemeli olarak verilen saha kapama cezasının yürürlüğe girmemesi için taraftarı sahaya yabancı madde atmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Igor Tudor: “Sürprizle karşılaşmamak için hazırlıklarımızı yaptık”

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Östersunds ile zor maça çıkacaklarını belirterek, “Rakibin maç kasetlerini ve oyuncuları seyrettik. Sürprizle karşılaşmamak için hazırlıklarımızı yaptık” dedi. Tudor, Wesley Sneijder için ise, “Şu an kulüp ile oyuncu görüşme halinde. İki taraf için de en doğru karar alınacaktır” değerlendirmesini yaptı.

UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Galatasaray, yarın deplasmanda TSİ 20.00'de İsveç ekibi, Östersunds ile karşılaşacak. Bu maç öncesinde sarı-kırmızılıların Teknik Direktörü Igor Tudor, basın toplantısı düzenledi. Yarın zor bir maç olacağını belirten Tudor, “Gerçekten inandığım için bunu söylüyorum. Defansif ve ofansif olarak iyi bir takıma karşı oynayacağız. Hocalar belli ki iyi çalıştırıyor. O yüzden yarın bizi zor maç bekliyor. Erken açmamız, saha koşulları, geçen sezonun geç bitmesi ve bizim sezonu erken açmamız, milli takımlarına giden oyuncuların kampa geç takılması gibi özel durumlar içindeyiz. Bunları bahane olarak söylemiyorum” diye konuştu.

“Zemin nasıl olursa olsun sahada 11'e 11 oynayacağız”

Hava ve zemin şartlarının sorulması üzerine Tudor, “Soğuk bir yerden sıcak yere giderseniz dejavantaj olabilir. Ama biz sıcak bir yerden soğuk yere gittik. Bu bizim için bir dejavantaj değil, avantaj bile olabilir. Zemin nasıl olursa olsun sahada 11'e 11 oynayacağız. Ama bizim de alışmak için bir antrenmanımız var” şeklinde konuştu.

“Kuradan önce bilgi sahibi değildim”

Kura çekiminden önce Östersunds hakkında bilgi sahibi olmadığını ifade eden Hırvat çalıştırıcı, “Daha sonra bilgi sahibi oldum. Maçlarını seyrettim. Zor maça çıkacağız. Organize bir takıma karşı oynayacağız. Ne olursa olsun hedefimiz buradan turu geçmek” dedi.

“Oyuncu kalitemiz bu turu geçmek için yeterli”

“Bu sezon için sezon başı kampından bahsetmek doğru olmaz” diyen Tudor, Kısa zamanda önemli maça çıkacaklarını belirterek, “ Bu nedenle istediğimiz kadar zaman geçiremedik. Çalışabileceğimiz zamanımız olmadı. İleride aramıza katılacak yeni arkadaşlarımız da olacak. Oyuncu kalitemiz bu turu geçmek için yeterli” şeklinde konuştu.

“Belhanda’nın durumu belli değil”

Diosgyor ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan yeni transfer Younes Belhanda’nın durumu hakkında da bilgi veren Tudor, “Son oynanan maçta iki oyuncumuz sakatlandı. Belhanda durumu son antrenmanda belli olacak. Şu an tam emin değilim” ifadelerini kullandı.

“Sneijder ile kulüp görüşme halinde”

Takıma katılmayan ve Florya’da hazırlıklarını sürdüren Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder’in durumunun sorulması üzerine Tudor, “Şu an kulüp ile oyuncu görüşme halinde. İki taraf için de en doğru karar alınacaktır. Benim hoca olarak odaklandığım konu yarın oynayacağımız maç. İyi başlamak çok önemli” değerlendirmesinde bulundu.

“Sürprizle karşılaşmamak için hazırlıklarımızı yaptık"

Tudor son olarak ise, “Hedefimiz istediğimiz takımı oluşturmak. Yeni arkadaşlar da aramıza katılacaktır. Rakibin maç kasetlerini ve oyuncuları seyrettik. Sürprizle karşılaşmamak için hazırlıklarımızı yaptık” dedi.

Garry Rodrigues: "Galibiyetle ayrılmak istiyoruz"

Galatasaray’ın başarılı futbolcusu Garry Rodrigues, Östersunds maçında önemli olan şeyin kendilerinin ne yapacağı olduğunu belirterek, "Güzel bir şekilde konsantre olup yarın galibiyetle ayrılmak istiyoruz" dedi.

konsantre olduklarını belirterek, “Yarın çok ciddi bir maç oynayacağız. Yapmamız gereken buradan galibiyetle dönmek” dedi.

UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Galatasaray, yarın deplasmanda TSİ 20.00'de İsveç ekibi, Östersunds ile mücadele edecek. Karşılaşma öncesinden basın toplantısında açıklamalarda bulunan sarı-kırmızılıların yıldız futbolcusu Garry Rodrigues, “iyi bir hazırlık kampı geçirdik. Yarınki maçın gelmesi ve turnuvanın başlaması bizim için olumlu. Rakibimiz iyi bir durumda olabilir ama önemli olan bizim ne yapacağımız. Tamamen maça konsantre olmuş durumdayız. Yarın çok ciddi bir maç oynayacağız. Yapmamız gereken buradan galibiyetle dönmek. Suni çime alışkın değiliz. Güzel bir şekilde konsantre olup yarın galibiyetle ayrılmak istiyoruz” diye konuştu.

Galatasaray’da deplasmanda kötü istatistik

Galatasaray, Avrupa kupalarında deplasmanda 12 maçtır kazanamıyor. Sarı-kırmızılılar, bu maçlarda 10 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı. UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Galatasaray, yarın deplasmanda TSİ 20.00'de İsveç ekibi, Östersunds ile karşılaşacak. Bu maç öncesinde sarı-kırmızılılar da kötü bir istatistik dikkat çekiyor.

Son 12 deplasmanda kayıp

Galatasaray, Avrupa’da son 12 deplasman maçında galibiyete ulaşan ekip olamadı. Sarı-kırmızılılar, 11 UEFA Şampiyonlar Ligi, 1'i de UEFA Avrupa Ligi maçı olmak üzere toplam 12 müsabakanın 10'unda sahadan üzgün ayrıldı. 2 karşılaşmada ise rakipleriyle yenişemedi.

Son galibiyet Schalke 04'e karşı

Galatasaray, Avrupa kupalarındaki son deplasman galibiyetini, 2012-2013 sezonunda Teknik Direktör Fatih Terim döneminde UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci turunda Bundesliga ekibi Schalke 04'e karşı 3-2'lik skorla aldı. Bu sonuçla sarı-kırmızılılar, çeyrek finale yükselmişti.