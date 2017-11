ÖSYM Ales Sınav giriş yerleri açıklandı mı? (2017) ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi Tıkla Öğren

ALES sınavı (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) yılda iki kere ilk bahar ve güz dönemi olarak gerçekleştirilen, lisans mezunlarının katıldığı bir sınavdır. ALES 2017 Sonbahar Dönemi sınavı 19 Kasım 2017 tarihinde yapılacak olup binlerce yüksek lisans ve doktora mezunu aday tarafından sınava giriş belgelerinin nasıl alınacağı internette sıkça sorgulatılmaya başlandı. ALES sınav giriş yerleri ise sınava bri hafta kala belli olacak. Sınav yerlerini öğrenmek için bu haberimizden yararlanabilirsiniz.

ALES'e girebilmek için sınav giriş belgesinin çıktıısıyla beraber sınava gireceğiniz okula gitmeniz gerekmektedir. ALES sınav giriş belgesi ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden erişime açılaçak. Akademik kariyerini ilerletmek isteyenler 19 Kasım 2017 Pazar günü saat 10.15'de ALES sınavına girecek. Adaylar ALES giriş yerleri belgesini Aday İşlemleri Sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.

Önemli uyarılar

Sınava Giriş Belgeniz olmadan sınava girmeniz mümkün değildir. Sınav günü belgenizi yanınızda bulundurmayı kesinlikle unutmayınız. Belge üzerinde fotoğrafınızın bulunması zorunludur. Bu belgenizin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğrafınızın olmasına özen gösteriniz. Sınava Giriş Belgesi'ni (fotoğraf görünür bir şekilde) yanında bulundurmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

Belgenin ön ve arka yüzünde ÖSYM'nin belirlediği bilgiler dışında herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunmamalıdır.

Sınava girerken, bu sınava ait Sınava Giriş Belgenizle birlikte, üzerinde T.C. kimlik numarası yazılı Nüfus Cüzdanınızı/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartınızı da (veya süresi geçerli pasaport/KKTC Kimlik Kartı) yanınızda bulundurmanız gerekmektedir. Nüfus cüzdanınızda soğuk damga basılı olmalı, sınav görevlilerinin sizi kolaylıkla tanıyabilmelerini sağlayacak, sınav görevlilerinde sizi tanımada tereddüt oluşturmayacak güncel bir fotoğrafınız ve T.C. Kimlik Numaranız bulunmalı, pasaportunuzun süresi geçerli olmalıdır. Üzerinde soğuk damga, güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan nüfus cüzdanları (T.C. Kimlik numarası elle

veya daktilo ile sonradan yazılmış veya ilave edilmiş olmamalıdır) ile geçerlilik süresi bitmiş pasaport kabul edilmeyecektir. Sınav günü sınav görevlilerinin, fotoğrafınızdan kimliğinizi belirlemede güçlük çektiği takdirde sizi sınava almayabileceğini veya sınavınızın geçersiz sayılabileceğini göz önünde bulundurunuz. Nüfus

cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya pasaport dışında, Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartlar, pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı özel kimlik belgesi olarak kabul edilecektir.

Bunların dışında sürücü belgesi, meslek kimlik kartları vb. diğer tüm belgeler sınava giriş için geçerli belgeler sayılmayacaktır. Belgelerini eksiksiz olarak yanında bulundurmayan bir aday, mazereti ne olursa olsun, sınava alınmayacaktır; sınava alınsa bile sınavı geçersiz sayılacaktır. Nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı

olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. Kimlik Numarası, soğuk damga veya güncel bir fotoğrafı bulunmayan adayların, kimlik belgesi nedeniyle sınavda bir hak kaybına uğramamaları, mağduriyet yaşamamaları için sınav kurallarına uygun kimlik belgelerini edinerek sınava girmeleri gerekmektedir. Sınav süresince sınav görevlileri tarafından kimlik kontrolü yapılabileceğinden kimlik belgenizi sınav süresince sıra

üzerinde bulundurunuz.

Sınavın yapıldığı binalara girişte adayların ve sınav görevlilerinin üstleri emniyet görevlileri tarafından elle ve detektörle aranacak; adaylar yanlarında çanta, cüzdan, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık,kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla, anahtar,

anahtarlık, metal para gibi metal içerikli eşyalarla (basit başörtü iğnesi ve ince metal tokalı kemer hariç); her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı, ulaşım kartı vb.

kartlarla, cep bilgisayarı, saat ve sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla, her türlü kesici ve delici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatlarla, kalem, silgi, kalemtıraş, müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete, vb. yayınlar, pergel, açıölçer,

cetvel vb. araçlarla yiyecek, içecek (şeffaf pet şişe içerisinde su hariç) ve diğer tüketim maddeleri ile sınav binasına kesinlikle girilemeyecek ve hiçbir eşya emanete alınmayacaktır. Bu nedenle yukarıda belirtilen türdeki eşyalarınızı sınava gireceğiniz binaya getirmeyiniz.

Sınava metal aksesuar içermeyen sade bir kıyafetle geliniz. Sınav sırasında cep telefonu veya her türlü elektronik cihaz taşıdığı tespit edilen veya sınava 8. maddede belirtilen eşyalardan herhangi biri ile giren adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.