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ÖSYM LYS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi açıkladı! |Üniversite tercihleri ne zaman açıklanacak

2017 LYS tercih sonuçlarının ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacağı yüz binlerce öğrenci tarafından heyecanla bekleniyordu. Ve ÖSYM'den açıklama geldi. ÖSYM sitesinden tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağını belirtti. Peki Üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Tüm detaylar haberimizde...

ÖSYM LYS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi açıkladı! |Üniversite tercihleri ne zaman açıklanacak

04 Ağustos 2017 17:56

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2017-ÖSYS yerleştirme sonuçlarının, 8 Ağustos 2017 tarihinde ÖSYM'nin https:/sonuc.osym.gov.tr internet adresinden açıklanacağını duyurdu.

10-11 ve 17-18 Haziran'da yapılan 2017 Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar, 18-26 Temmuz tarihleri arasında üniversite tercihlerini yapmıştı. ÖSYM’nin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bugün yapılan duyuruda ise üniversite yerleştirme sonuçlarının 8 Ağustos 2017 tarihinde ÖSYM'nin https:/sonuc.osym.gov.tr internet adresinden açıklanacağı bildirildi.

Etiketler: ösym lys tercih sonuçları, üniversite tercih sonuçları


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