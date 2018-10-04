ÖSYM YDS sonuçları sorgulama sayfası| YDS Sonuç Sorgulama

YDS sonuçları sorgulama sayfası ÖSYM YDS Sonuç Sorgulama... YDS sınavı 9 Eylül 2018 tarihinde gerçekleşmişti.ÖSYM sınav sonuçlarını 4 Ekim açıklayacağını duyurdu. Adaylar YDS sonuçlarını bugün ÖSYM AİS ekranından sorgulayabilecek. İşte YDS sonuç sorgulama sayfası.

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YDS SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANIR?

ÖSYM resmi internet sietesinden yapılan açıklamaya göre YDS sonuçları 4 Ekim 2018'de açıklanacak. ÖSYM sınav sonuçlarını saat kaçta açıklayacağını ise henüz duyurmadı.

SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ

Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri/duyurular adaylara tebliğ hükmündedir. İlgili kamu kurum ve kuruluşları adaylara ait sonuç bilgilerini, Merkezimize resmi olarak başvurdukları takdirde internet üzerinden alabilirler. Sınava ilişkin bir dava söz konusu olduğu takdirde mahkemece bir karar verildikten sonra sonuçlar açıklanacaktır.

YDS PUANLANDIRMA SİSTEMİ

Yabancı dil seviyesi tüm adaylar için geçerli olmak üzere 100 tam puan üzerinden,

90 – 100 arasındaki puanlar (A) seviyesi,

80 – 89 arasındaki puanlar (B) seviyesi,

70 – 79 arasındaki puanlar (C) seviyesi,

60 – 69 arasındaki puanlar (D) seviyesi,

50 – 59 arasındaki puanlar (E) seviyesi

olarak kabul edilir.