Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Eğitim
  •  » ÖSYM'den KPSS nedeniyle açık tutulacak nüfus müdürlüklerine ilişkin açıklama

ÖSYM'den KPSS nedeniyle açık tutulacak nüfus müdürlüklerine ilişkin açıklama

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2016-KPSS Ön Lisans ve Ortaöğretim sınavlarına katılacak adaylardan nüfus cüzdanı olmadığı veya nüfus cüzdanında TC kimlik numarası, soğuk damga veya fotoğraf bulunmadığı için sınava kabul edilemeyecek durumda olan adaylar için İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nce İl/İlçe Nüfus Müdürlüklerinin sınav günü 07.00-10.15 saatleri arasında açık tutulacağını bildirdi.

ÖSYMden KPSS nedeniyle açık tutulacak nüfus müdürlüklerine ilişkin açıklama

14 Ekim 2016 12:41

ÖSYM'den yapılan açıklamada, "16 Ekim 2016 tarihinde yapılacak 2016-KPSS Ön Lisans ile 20 Kasım 2016 tarihinde yapılacak 2016-KPSS Ortaöğretim sınavlarına katılacak adaylardan nüfus cüzdanı olmadığı veya nüfus cüzdanında TC kimlik numarası, soğuk damga veya fotoğraf bulunmadığı için sınava kabul edilemeyecek durumda olan adaylar için İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nce İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri sınav günü 07.00-10.15 saatleri arasında açık tutulacaktır. Nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında TC kimlik numarası, soğuk damga veya fotoğrafı bulunmayan adayların sınava katılabilmelerini sağlamak için sınav kurallarına uygun nüfus cüzdanı edinerek sınava girmeleri gerekmektedir. Bu kapsamda kayıp veya değiştirme nedeniyle nüfus cüzdanı almak için nüfus müdürlüğüne başvuran adaylar, nüfus müdürlüğü personeli ile birlikte ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinde yer alan başvuru bilgilerine TC kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişeceklerdir" denildi.

Açıklamanın devamında şunları kaydedildi:

"Nüfus cüzdanı talep eden aday ile MERNİS veri tabanındaki kişi kaydı ve ÖSYS Aday İşlemleri Sistemi'nde başvuru bilgileri bulunan adayın kimlik bilgilerinin ve fotoğrafın karşılaştırılması sonucunda bilgilerin birebir tutması, fotoğrafın aynı kişiye ait olduğunun tespiti ve müdürlük personeli tarafından sorulacak sorulara olumlu cevap verilmesi hâlinde ilgiliye nüfus cüzdanı tanzim edilecektir. Adayın Aday İşlemleri Sistemi'nde yer alan başvuru bilgilerinin bir dökümü de Nüfus Cüzdanı Talep Belgesi'ne eklenerek, ilgilinin dosyasında saklanacaktır. Bu amaçla nüfus müdürlüğüne giden adayın yanında 2016-KPSS Ön Lisans/Ortaöğretim Sınava Giriş Belgesi ile 2 fotoğrafının olması işlemlerin daha kolay ve hızlı olmasını sağlayacaktır. 2016-KPSS Ön Lisans/Ortaöğretim adaylarına önemle duyurulur."

Adaylar, açık tutulacak nüfus müdürlüklerine http://www.osym.gov.tr/TR,12707/2016-kpss-onlisans-ve-ortaogretim-adaylarinin-dikkatine-14102016.html adresinden ulaşabilecek. 

Pelin Üzek

Etiketler: 2016 KPSS Ön Lisans, açıklama, KPSS, KPSS Ortaöğretim sınavları, nüfus müdürlükleri, Ölçme, ÖSYM, Seçme ve Yerleştirme Merkezi


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

EĞİTİM VİDEO GALERİ
EĞİTİM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 18°C

  • İzmir

    İzmir 23°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!