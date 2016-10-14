ÖSYM'den yapılan açıklamada, "16 Ekim 2016 tarihinde yapılacak 2016-KPSS Ön Lisans ile 20 Kasım 2016 tarihinde yapılacak 2016-KPSS Ortaöğretim sınavlarına katılacak adaylardan nüfus cüzdanı olmadığı veya nüfus cüzdanında TC kimlik numarası, soğuk damga veya fotoğraf bulunmadığı için sınava kabul edilemeyecek durumda olan adaylar için İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nce İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri sınav günü 07.00-10.15 saatleri arasında açık tutulacaktır. Nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında TC kimlik numarası, soğuk damga veya fotoğrafı bulunmayan adayların sınava katılabilmelerini sağlamak için sınav kurallarına uygun nüfus cüzdanı edinerek sınava girmeleri gerekmektedir. Bu kapsamda kayıp veya değiştirme nedeniyle nüfus cüzdanı almak için nüfus müdürlüğüne başvuran adaylar, nüfus müdürlüğü personeli ile birlikte ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinde yer alan başvuru bilgilerine TC kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişeceklerdir" denildi.

Açıklamanın devamında şunları kaydedildi:

"Nüfus cüzdanı talep eden aday ile MERNİS veri tabanındaki kişi kaydı ve ÖSYS Aday İşlemleri Sistemi'nde başvuru bilgileri bulunan adayın kimlik bilgilerinin ve fotoğrafın karşılaştırılması sonucunda bilgilerin birebir tutması, fotoğrafın aynı kişiye ait olduğunun tespiti ve müdürlük personeli tarafından sorulacak sorulara olumlu cevap verilmesi hâlinde ilgiliye nüfus cüzdanı tanzim edilecektir. Adayın Aday İşlemleri Sistemi'nde yer alan başvuru bilgilerinin bir dökümü de Nüfus Cüzdanı Talep Belgesi'ne eklenerek, ilgilinin dosyasında saklanacaktır. Bu amaçla nüfus müdürlüğüne giden adayın yanında 2016-KPSS Ön Lisans/Ortaöğretim Sınava Giriş Belgesi ile 2 fotoğrafının olması işlemlerin daha kolay ve hızlı olmasını sağlayacaktır. 2016-KPSS Ön Lisans/Ortaöğretim adaylarına önemle duyurulur."

Adaylar, açık tutulacak nüfus müdürlüklerine http://www.osym.gov.tr/TR,12707/2016-kpss-onlisans-ve-ortaogretim-adaylarinin-dikkatine-14102016.html adresinden ulaşabilecek.

Pelin Üzek