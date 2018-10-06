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ÖSYM'den KPSS Ortaöğretim adaylarına uyarı

ÖSYM'den KPSS Ortaöğretim adaylarına uyarı
ÖSYM'den KPSS Ortaöğretim adaylarına uyarı

2018 Ortaöğretim Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) yarın saat 10.15'te yurt genelinde birçok merkezde gerçekleştirilecek. Sınava girecek olan adaylara ise saat 10.00'dan sonra sınav binalarına giriş izni verilmeyecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 2018 Ortaoöğretim KPSS yarın saat 10.15'te başlayacak. ÖSYM sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı duyuruda, sınava girecek adaylara, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına girişe izin verilmeyeceği uyarısında bulundu. Adayların, sınava giriş ve geçerli kimlik belgelerini sınava gelirken yanlarında bulundurmaları gerekecek. Adayların, kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için sınav saatinden bir saat önce sınav binalarında hazır olmaları gerekecek. 

Ortaöğretim KPSS 130 dakika sürecek. Sınav süresinin ilk 100 dakikası ve sınavın son 15 dakikası salondan çıkmak yasak olacak. 

Sınav sonuçları ise 8 Kasım 2018 tarihinde açıklanacak. 

Öte yandan İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri sınav günü 07.00-10.00 saatleri arasında açık tutulacak. Açık Tutulacak Nüfus Müdürlüklerine https://www.osym.gov.tr/ internet adresindeki duyurular kısmından öğrenilebilecek.  

Pelin Üzek Kılıç
 

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