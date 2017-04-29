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ÖSYM’nin yaptığı sınavlarda bir can daha yandı

ÖSYM tarafından yapılan YGS'de üniversite adayların bir kaç dakika geç kalarak yaşadıkları mağduriyet henüz unutulmamışken Başkentte yine bir sınav mağduriyeti yaşandı. İş yeri Hekimliği sınavına girecek olan çocuğu geç kalınca görevlilere yalvardı. Talihsiz annelerin yalvarışları sonuç vermedi.

ÖSYMnin yaptığı sınavlarda bir can daha yandı

29 Nisan 2017 14:38
Yine sınav yine gözyaşı - Tıkla İzle

ÖSYM tarafından yapılan İş yeri Hekimliği sınavı için Dikmen Nevzat Ayaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne gelen aday sınava geç kaldığı için içeri alınmadı. Adayın annesi görevlilere dakikalarca, "Şehir dışından geliyorum lütfen. Kaza vardı yolda lütfen. Allah rızası için ne olur alın. Alın Allah rızası için. Sizin çocuğunuz yok mu lütfen Allah rızası için alın sınava" diyerek görevlilerden yardım bekledi. Bir kaç dakika ile yaşanan sınav mağduriyetlerine bir yenisi eklenmiş oldu. Yaşanan bu anlar bir vatandaş tarafından görüntülendi.
 

Abdullah Sarıca
 

Etiketler: ÖSYM, YGS


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