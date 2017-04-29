ÖSYM’nin yaptığı sınavlarda bir can daha yandı

ÖSYM tarafından yapılan İş yeri Hekimliği sınavı için Dikmen Nevzat Ayaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne gelen aday sınava geç kaldığı için içeri alınmadı. Adayın annesi görevlilere dakikalarca, "Şehir dışından geliyorum lütfen. Kaza vardı yolda lütfen. Allah rızası için ne olur alın. Alın Allah rızası için. Sizin çocuğunuz yok mu lütfen Allah rızası için alın sınava" diyerek görevlilerden yardım bekledi. Bir kaç dakika ile yaşanan sınav mağduriyetlerine bir yenisi eklenmiş oldu. Yaşanan bu anlar bir vatandaş tarafından görüntülendi.



Abdullah Sarıca

