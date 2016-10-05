Alınan bilgiye göre, bugün sabah saatlerinde Yemişli köyünden hayvanları için ot getirmeye giden M. Ali Hergül ile amcaoğlu Mazhar Hergül, kamyona yükledikleri otların üstünde Hizan ilçe merkezine geldikleri sırada kamyonun üstünden dengelerini kaybederek yola düştüler. Meydana gelen kazada ağır yaralanan M. Ali Hergül ile hafif yaralanan amcaoğlu Mazhar Hergül, köylüler tarafından Hizan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan 42 yaşındaki M. Ali Hergül, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayı duyan yakınları hastane önünde toplanırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Vahit Olcay