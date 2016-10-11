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OTC pazarının cirosu, çift haneli bir büyüme ivmesi gösteriyor

Avicenna Eczane Kanalı Satış Müdürü Vedat Gökhan, Türkiye'de OTC (Reçetesiz alınabilecek ilaçlar) pazarının cirosunun, çift haneli bir büyüme ivmesi gösterdiğini söyledi. Gökhan, beklentilerin, pazarın bu şekilde büyümeye devam etmesi yönünde olduğunu vurguladı.


11 Ekim 2016 13:12

Avicenna Eczane Kanalı Satış Müdürü Vedat Gökhan, reçetesiz alınabilecek diğer ilaçlar (OTC) pazarı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Gökhan, Türkiye'de OTC pazarının çift haneli büyüme ivmesi gösterdiğini belirterek beklentilerin de pazarın bu şekilde büyümeye devam etmesi yönünde olduğunu vurguladı. Gökhan konuyla alakalı olarak ”Modern yaşam ile artık insanoğlu daha fazla stresle, daha yoğun bir hayat temposuyla mücadele etmek zorunda. Ayrıca eskisi kadar doğal ve kaliteli besine ulaşmamız da gittikçe zorlaşıyor. Bu nedenle artık hepimizin desteğe ihtiyacı oluyor. Bu noktada ise reçetesiz alınabilecek diğer ürünler (OTC) ürünleri yardımımıza koşuyor. Tüm dünyada OTC ürünlerine ilgi her geçen gün biraz daha artarken Türkiye’de bundan etkileniyor. Ülkemizde OTC pazarının cirosu, çift haneli bir büyüme ivmesi gösteriyor ve beklentiler pazarın bu şekilde büyümeye devam etmesi yönünde. Avicenna OTC pazarının yıllardır en önemli yerli markalarından. Özellikle ilaç firmalarında uygulanan yüksek bir kalite standardı olan GMP(İyi üretim uygulamaları) koşullarında üretilmiş ürünleriyle dikkat çekiyor” dedi.

“Yeni projeyle ürünler her eczaneye ulaşabilecek”
Yakın döneme kadar distiribütörler ile eczane kanalında ürünlerini tüketiciyle buluştururken artık kendi kadrosuyla yola devam etmeye başladıklarını belirten Gökhan, “Ayrıca eczane kanalı için yeni bir iş modeli projesi uygulayacak. Bu yeni model ile Avicenna ürünlerinin ülkedeki her eczaneye ulaştırılması hedefleniyor.

Ayrıca özgür girişimcilere yeni bir iş alanı da oluşturuluyor. İnsan ilişkileri iyi, sorumluluk sahibi, sosyal biriyseniz ve hayatınızı masa başında geçirip düşük ücretlere mahkum olmak istemiyorsanız ya da uzun saatlerinizi sadece işte geçirip kocaman bir hayatı ıskalamaktan korkuyorsanız bu iş için gelin görüşelim” şeklinde konuştu. Projenin detaylarından bahseden Gökhan, “Bakıldığında en dikkat çekici kısmın ürün satışı üzerinden alınan yüksek gelir ve primler dışında her üyenin yeni satış grubu oluşturabilmesi ve her yeni üye için ekstra para kazanabilmesi. Ayrıca çeşitli hedefler tutulduğunda yıl sonunda alınan dikkat çekici ek primlerde söz konusu. Üye satış artırıcı ürün tanıtım materyalleriyle de desteklenecek ve materyallerden bedel de alınmayacak. Özetle bu yeni projeyle yüksek gelir elde etmek mümkün. Ayrıntılı bilgi için avicenna.com.tr sitesi incelenebilir” dedi.

Etiketler: OTC pazarının cirosu


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