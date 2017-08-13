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Otel aşçısı duşta ölü bulundu

Antalya’nın Kemer ilçesindeki bir otelde aşçı olarak çalışan 27 yaşındaki genç, gece vardiyasından sonra girdiği duşta ölü bulundu.

Otel aşçısı duşta ölü bulundu

13 Ağustos 2017 10:00

Edinilen bilgiye göre, Kemer’in Beldibi Mahallesi’ndeki bir otelde aşçı olarak çalışan Ramazan Karakuş (27), dün gece vardiyasından çıkarak sabah saat 07.00 sıralarında duşa girdi. Karakuş, oteldeki soyunma odalarında bulanan duştan bir saat geçmesine rağmen dışarı çıkmadı. Durumdan şüphelenen arkadaşları, seslenmelerine cevap alamayınca banyonun kapısını açtı ve genci yerde yatarken buldu. Sağlık görevlilerinin yaptığı muayene sonucunda Ramazan Karakuş’un hayatını kaybettiği belirlendi. Karakuş’un cenazesi, önce Kemer Devlet Hastanesi Morguna, daha sonra kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu gönderildi. 

Hanım Türk


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