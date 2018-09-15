Otel çalışanları, yerli ve yabancı tatilcilerle çöp topladı

Antalya'nın dünyaca ünlü Belek Turizm bölgesinde bulunan Cornelia Diamond Golf Resort otel misafirleri ve turistler 15 Eylül Dünya Çöp Toplam Günü kapsamında sabah saatlerinde otelin önünde toplandı. Otel yönetimi tarafından çöp poşeti dağıtılan turistler ve otel misafirleri otel ile Belek arasında bulunan 5 kilometrelik alanı yol güzergahını temizledi. Ellerinde bulunan çöpleri yol üzerinden dolduran turistler, daha sonra hep birlikte otelin sahiline indi. Burada ellerine çöp poşeti alan tatilciler, diğer tatilcilerin şaşkın bakışları arasında 500 metrelik sahilde bütün çöpleri topladı. Tatilcilere otel müdürü Zafer Alkaya da eşlik etti. Bir yandan da sıcak hava nedeni ile çöp toplayanlara su ikram edildi.

"Amacımız doğamızı ve çevremizi oldukça temiz tutmak”

Otel Müdürü Zafer Alkaya ise, “Doğa hepimizin. Doğayı kirletmeye kimsenin hakkı olmadığını düşünüyorum. Dünyanın neresinde olursa olsun, beldemizde Beleğimizde ülkemizin genelinde doğaya gelecek nesillere en temiz bir şekilde bırakmamız gerekir. Bugünün anlamını hep beraber daha içten anlamaya ve paylaşmaya karar verdik. Cornelia grubu olarak böyle bir etkinliğe hep beraber başlattık. Amacımız doğamızı ve çevremizi oldukça temiz tutmak” dedi.Temizliğe katılan Rus Olga Koçeva ise, “Biz misafirler olarak çöp toplama kampanyasına katıldık. Belek sokaklarını otelin sahilinden plajdan çöpleri topladık. Dünya daha temiz olacak” açıklamasını yaptı.

Ertuğrul Gün - Suat Metin

