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Otel odasında ölü bulundu |Sivas haberleri

Sivas'ın Suşehri ilçesinde bir kişi, kaldığı otelde odasında ölü bulundu.

Otel odasında ölü bulundu |Sivas haberleri

01 Şubat 2018 16:30

Edinilen bilgiye göre, Suşehri ilçesi Gönüloğlu Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesinde üzerinde bulunan 10 katlı otelin 8'nci katında kalan Coşkun Yılmaz'ı (68) otel çalışanları, oda kontrolü sırasında yerde hareketsiz halde buldu. Otel çalışanları durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri yaptıkları incelemede ölen şahsın kafasını odada bulunan sehpaya çarptığını tespit etti. Yapılan incelemenin şahsın cenazesi Suşehri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yılmaz'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.
Coşkun Yılmaz'ın kış dolayısıyla 46 gündür otelde kaldığı, yıllar önce eşinden ayrılan Yılmaz’ın bir oğlunun olduğu öğrenildi.  

Nevzat Yücel
 

 

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