Diğer
Kategoriler

Otel odasındaki cinayeti dakikalar içerisinde işlemişler

Beyoğlu’nda bir otelde 2 kadın tarafından öldürülen Cüneyt Pala cinayetine ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Otel odasındaki cinayeti dakikalar içerisinde işlemişler

05 Mayıs 2017 23:37
Otel odasındaki cinayeti dakikalar içerisinde işlemişler - Tıkla İzle

Beyoğlu’nda bir otelde Cüneyt Pala’yı bıçaklayarak öldüren birisi öğretmen diğeri üniversite öğrencisi Dilek D. ve Gülşah Ş. polise teslim olmuş ve kendilerinden para alan Cüneyt Pala’dan paralarını geri alamadıkları gerekçesiyle cinayeti işlediklerini anlatmışlardı.

Olay gününde kadınların odaya girme anlarına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Cinayet için bir otelde buluşmak üzere sosyal medyadan Cüneyt Pala ile anlaştığı iddia edilen 2 kadın, otel odasında bekleyen Pala’nın odasına giriyor. Kısa süre sonra panikle odadan çıkan iki kadın güvenlik kameraları tarafından kaydediliyor.

Doğan Can Cesur 

Etiketler: beyoğlu, cüneyt pala


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 20°C

  • Ankara

    Ankara 21°C

  • İzmir

    İzmir 25°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!