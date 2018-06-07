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Otel terzisinin feci ölümü

Antalya’nın Kemer ilçesinde çalıştığı otelin personel servislerinin arasında sıkışan bir kişi hayatını kaybetti.

Otel terzisinin feci ölümü

07 Haziran 2018 10:48

Edinilen bilgiye göre, Kemer’in Kiriş Mahallesi Sahil Caddesi’nde bulunan 5 yıldızlı bir otelde terzi olarak çalışan 57 yaşındaki Şeref Kösemek, dün akşam saatlerinde mesai bitiminde arkadaşlarıyla birlikte otelin karşısında park halinde olan servis midibüslerinin bulunduğu yere geldi. Şeref Kösemek, park halindeki iki midibüsün arasında sigara içerek hareket saatini beklerken, iddiaya göre önde duran 07 CLP 90 plakalı midibüse giren otel personeli Hüseyin A. (21) klimayı çalıştırmak istedi. Genç adam klimayı çalıştırmak isterken motor çalışınca, geri vitese takılı olan araç aniden hareket etti ve Şeref Kösemek otobüsle arkada duran 07 GKL 90 otobüsün arasında sıkışarak ağır yaralandı. Araç içinde ve dışında servislerin hareketini bekleyen otel personeli, iki araç arasına sıkışmış arkadaşlarının durumunu görünce şok geçirdi. Otobüslerin ayrılmasıyla yere yığılan otel terzisi olay yerine gelen ambulansla Kemer’deki özel bir hastaneye kaldırıldı. Kösemek hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 

Kazaya neden olan Hüseyin A. ise polis tarafından gözaltına alındı. Kösemek’in cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu gönderildi.
Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.  

 

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