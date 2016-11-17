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Otel yerine zeytin bahçesi yaptı

İzmir'in vergi rekortmenleri arasında yer alan Levent Uşkay, Ege'nin turizm başkenti Çeşme'nin en değerli bölgesi Ayasaranda'ya otel yerine 100 dönümlük alana 4 bin zeytin ağacı dikti, zeytin sıkım tesisi kurdu.

Otel yerine zeytin bahçesi yaptı

17 Kasım 2016 11:49

İki ay önce hayata geçirilen tesisin ilk konukları Alsancak Rotary Kulübü üyeleri oldu. Üyeler hem zeytin hasadı yaptı hem de kaliteli yağ hakkında Uşkay'dan bilgi aldı. Kulüp Başkanı Arda Işık, kaliteli üretim artıkça kaliteli tüketime olan ilginin artacağına dikkat çekti. Işık, "Yatırımcılar için cazibe noktası Çeşme'nin hem de en değerli bölgesi Ayasaranda'da zeytine yatırım, birçokları için sıradışı gelebilir. Ancak aslında olması gereken tam da bu! Çeşme'yi Çeşme yapan değerler de bu. İyi yatırımcı iyi yatırım ve iyi bir yaşam. Ancak böyle yaparak geleceğimizi zenginleştirebiliriz. Otel ve konutlar elbette olacak ancak sadece bunlar olursa, elimize beton yığınından başka hiçbir şey geçmez. Yeşile yatırım hele zeytine yatırım dünyada yapılacak en iyi yatırımdır. Çünkü 4 bin ağaç demek, 4 bin yaşam demek. Çeşme 4 bin hayatla belki de bugüne kadar yapılan en iyi yatırıma kavuşmuş oldu" diye konuştu.

Çeşme'nin asla durdurulamayacak bir trend içinde olduğunu, gördüğü ilginin her yıl artarak devam etmesiyle tatilin başkenti haline geldiğini söyleyen Levent Uşkay ise, "Havası tertemiz, denizi pırlanta gibi ve yöresel lezzetleri harika. Çeşme'de bu değerlerin korunması gerekiyor. Biz de bunları korumak adına yeşile yatırım yaptık" dedi. 

Bölgeyi ağaçlandırma başladıklarını giderek 4 bin zeytin ağacına ulaştıklarını ve sonunda zeytinde karasuyu ayrıştırmaya gerek olmayan ikili fazlı üretim sistemine sahip modern bir sıkım tesisi kurduklarını belirten Uşkay, hedeflerinin kaliteli yağ tüketimini artırmak olduğunu söyledi. Uşkay, "Hijyene birinci derecede önem verdik. Zeytin sıkım tesisi gibi değil sağlık tesisi gibi inşa ettik. Ne yaprak ne prina, ne de karasu görebilirsiniz. Ağaç sayısını da artırmak için dikimlere devam edeceğiz" diye konuştu.
Ayasaranda adındaki üretim tesislerinin devreye girmesinin üzerinden 2 ay geçmesine karşın 250 ton sıkım gerçekleştirdiklerini ve ilk ürünlerini de restoranlara verdiklerini, kısa sürede internet üzerinden de satışa çıkacaklarını belirten Uşkay, "Çeşme'nin değerleri, hepimizin üzerinde hassasiyetle durduğu değerlerdir. Bana neden otel yapmadın diye soruyorlar. Otel 3 ay hizmet verir zeytin 12 ay. Cevabı bu kadar basit. Zeytine yatırım geleceğe yatırımdır. Üstelik hepimizin geleceğine" dedi. 

Ü. Murat Yalçın
 

Etiketler: otel, zeytin bahçesi


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