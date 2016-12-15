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Otelde çıkan yangın korkuttu

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bir otelin çatı katında bulunan restoranda yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.


15 Aralık 2016 10:11

Yangın, saat 07.30 sıralarında Kartepe ilçesi D-100 karayolu yanında bulunan bir otelde meydana geldi. Otelin çatı katında bulunan restoranda bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Çatıdan çıkan dumanı gören otel çalışanları hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın kısa süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Otelde kalan müşteriler güvenlik sebebiyle kısa süreli tahliye edildi. Yangın sebebiyle D-100 karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

Polis ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı. 

Cihan Atik

Etiketler: Kocaeli, Otel yangını


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