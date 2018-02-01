Diğer
Kategoriler

Otelde fenalaşan adam, hastanede hayatını kaybetti

İzmir’in Konak ilçesinde, kaldığı otelde fenalaşan 50 yaşındaki bir şahıs, kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Otelde fenalaşan adam, hastanede hayatını kaybetti

01 Şubat 2018 06:18

Olay, dün akşam saatlerinde Etiler Mahallesi Basmane Caddesi üzerinde bulunan bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otelde kalan 50 yaşındaki Aşkın Şengör, henüz belirlenemeyen bir nedenle fenalaşarak yere yığıldı. Şengör’ü gören otel görevlileri durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Şengör, otele gelen sağlık ekipleri tarafından Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Şengör, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Talihsiz adamın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Şengör’ün kesin ölüm sebebi Adli Tıp Kurumu’nda yapılacak olan otopsiden sonra belirlenecek. 

Halil İbrahim Karabıyık

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 11°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 18°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç