Otelde fenalaşan adam, hastanede hayatını kaybetti

Olay, dün akşam saatlerinde Etiler Mahallesi Basmane Caddesi üzerinde bulunan bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otelde kalan 50 yaşındaki Aşkın Şengör, henüz belirlenemeyen bir nedenle fenalaşarak yere yığıldı. Şengör’ü gören otel görevlileri durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Şengör, otele gelen sağlık ekipleri tarafından Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Şengör, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Talihsiz adamın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Şengör’ün kesin ölüm sebebi Adli Tıp Kurumu’nda yapılacak olan otopsiden sonra belirlenecek.

Halil İbrahim Karabıyık

