Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekiplerine Seyhan ilçesideki bir otelin resepsiyonunda çalışan Ferhat K. (21) ile Güler Y.'nin (24) fuhşa aracılık ettiği, otel sahibi Celal G.'nin ise bu durumu bildiği yönünde ihbar geldi. Polis ihbar üzerine harekete geçerek çalışma başlattı. Bir polis müşteri kılığında gittiği otelde kalmak için oda istedi. Resepsiyon görevlisi Ferhat K. polise oda verdikten sonra Yeşim Ş. isimli bir kadını çağırabileceğini söyledi. Polis seri numarası alınmış parayı verip beklemeye başladı. Bir süre sonra Güler Y. kadını polisin odasına getirdi. Polis daha sonra kimliğini göstererek resepsiyonda çalışan 2 kişi ve otel sahibini gözaltına aldı. Yeşim Y. ise ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürüldü. Yeşim Ş. otele sık sık fuhuş için çağrıldığını ve burada fuhuş yaptığını söyledi. Yeşim Ş. daha sonra serbest bırakıldı. Zanlılar ise suçlamaları kabul etmeyerek kendilerine iftira atıldığını ileri sürdü. Polis zanlıları, "fuhşa aracılık ve yer temin etmek" suçlamasıyla adliyeye sevk etti. Zanlılar çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Fatih Keçe