Oteldeki cinayetin şüphelisi 3 şahsa adli kontrol

Olay, Samsun Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde bulunan bir otelde önceki gece saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Elif Deniz'in (21) kendini otelin üçüncü katın balkonundan aşağıya atarak intihar ettiği ileri sürüldü. Yüzüstü yere düşen genç kız olay yerinde hayatını kaybetti. Otopsi sırasında genç kızın kafasının arkasından darbe aldığının ortaya çıkması cinayet şüphesini ortaya çıkardı. Soruşturmayı yürütün savcı, olayla ilgili aralarında otel çalışanlarının da yer aldığı 6 kişinin gözaltına alınmasına karar verdi.

Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alınan 6 kişiden 5'i Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerine, 1 kişide izinli asker olduğu için Merkez Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. Dün Samsun Adliyesine sevk edilen B.K, E.K, U.A, B.K, O.K. ve R.K. savcıya ifade verdi. B.K., Ü.A. ve B.K. savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakılırken, izinli asker E.K., O.K. ve R.K. tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Geceyi adliyede geçiren 3 kişi nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade verip suçlamaları kabul etmeyen E.K., O.K. ve R.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Muhammer Ay