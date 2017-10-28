Otistik engelli çocuk kazada hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre kaza, ilçeye bağlı Arpaçbahşiş Mahallesinde Mersin Antalya D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, eski belediye binası yakınlarında yol kenarında duran otistik engelli 7 yaşındaki İsmet Arif Öcal adlı çocuk, bir anda yola fırladı. Yola fırlayan çocuğa ise Antalya Mersin istikametinde seyreden şehirlerarası otobüs çarptı.

Kaza sonrası yerde yatan çocuğun yanına koşan ve ismi öğrenilemeyen otobüs şoförü, gözyaşlarına boğuldu. Genç otobüs şoförü, çocuğun ambulansa alınması esnasında da yine gözyaşları içinde ağır yaralı çocuğun başını okşadı. Ambulansla Erdemli Devlet Hastanesine getirilen 7 yaşındaki çocuk burada tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Otobüs şoförü ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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