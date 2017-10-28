Diğer
Kategoriler

Otistik engelli çocuk kazada hayatını kaybetti

Mersin'in Erdemli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otistik engelli çocuğa şehirlerarası otobüs çarptı. Kazada ağır yaralanan 7 yaşındaki çocuk, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Otistik engelli çocuk kazada hayatını kaybetti

28 Ekim 2017 11:10
Otistik engelli çocuk trafik kazasında hayatını kaybetti - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre kaza, ilçeye bağlı Arpaçbahşiş Mahallesinde Mersin Antalya D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, eski belediye binası yakınlarında yol kenarında duran otistik engelli 7 yaşındaki İsmet Arif Öcal adlı çocuk, bir anda yola fırladı. Yola fırlayan çocuğa ise Antalya Mersin istikametinde seyreden şehirlerarası otobüs çarptı.

Kaza sonrası yerde yatan çocuğun yanına koşan ve ismi öğrenilemeyen otobüs şoförü, gözyaşlarına boğuldu. Genç otobüs şoförü, çocuğun ambulansa alınması esnasında da yine gözyaşları içinde ağır yaralı çocuğun başını okşadı. Ambulansla Erdemli Devlet Hastanesine getirilen 7 yaşındaki çocuk burada tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Otobüs şoförü ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.  

Oktay İnce

Etiketler: kaza, mersin, otistik

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 13°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 15°C

  • Trabzon

    Trabzon 22°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç