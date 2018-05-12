Otistik oğluna 28 yıldır bebek gibi bakıyor

Bitlis’te yaşayan Nurdal Koç, 28 yıldır otistik olan oğlu Can Recep Koç'a bebek gibi bakıyor. Oğlunun otistik olduğunu 3 yaşında öğrendiklerini ifade eden fedakar anne, "Oğlumuzun bu hastalığını öğrendiğimiz zaman tabii ki çok üzüldük. Ama hiçbir zaman oğlumuzun bakımından, sorumluluğundan kaçmadık. 28 yıldır oğluma bir bebek gibi bakıyorum. Burada eğitimi olmadığından dolayı ilk başta bir şey yapmadık. Elimizden bir şey gelmedi. Daha sonra bir yıl boyunca Muş’ta, 10 yaşından sonrada Tatvan’da açılan özel okula götürdük. 13 yıl boyunca sürekli okula götürdüğümüz için Can'ın durumu biraz daha iyi oldu” dedi.

28 yılda, 28 bebek büyütmüş gibi Can’a baktığını ifade eden anne Nurdal Koç, "Can'ın bakımı, normal çocuk bakımı gibi değil. Herhangi sağlıklı bir çocuğu büyütüp bu çağa getirebilirsiniz ama Can’ın aşırı derecede zahmeti var. Otistik olan çocuklar erken sinirleniyorlar. Can’ın bakımında 28 yılda çok zorluk çektik. Sabır isteyen bir iştir. Ama o benim oğlum. 28 yıldır bakıyorum, ömrüm yettikçe de bakacağım” diye konuştu.

Eşinin nasıl fedakarca oğluna baktığını anlatan baba Hikmet Koç, "Allah eşimden razı olsun. Şimdi sağlıklıyız. Gücümüz, kuvvetimiz yerinde. Oğlumuza bakıyoruz. Bizi asıl düşündüren şey biz öldükten sonra ne olacağıdır" ifadelerini kullandı.

Can’ın kardeşi Halil Koç ise abisinden dolayı üniversitede zihinsel engelli öğretmenliği bölümünü okumak istediğini, ancak böyle bir bölümün olmadığını dile getirdi.

"Engellilerimizin ailelerine ve bakıcılarına bin 85 lira her ay bakım desteği veriyoruz"

Can Recep Koç'u evinde ziyaret eden Aile Sosyal Politikalar İl Müdürü İsmetullah Altun da Bitlis’te 3 bin 800 engellinin olduğunu dile getirerek, "Bu engellilerimizin ailelerine ve bakıcılarına bin 85 lira her ay bakım desteği veriyoruz. Tabii bu hizmetin çok faydalarını görüyoruz. Bu sebeple engellilerimizin daha iyi bakılması sağlanmış oluyor. Bu şekilde engellilerimizin daha iyi sosyalleştiğini düşünüyoruz. Bununla birlikte engellilerimizin eğitimlerinin veya tedavilerinin yapılması için diğer kurumlarımızın da hizmetleri var. Milli Eğitim Bakanlığımızın rehabilitasyon merkezleri bu çerçevede çok önemli bir işlev görüyor. Tabii rehabilitasyon merkezlerinin de bütün engel gruplarına hizmet etmesi de önem arz etmektedir. Bizim ziyaret ettiğimiz bu ailemiz bizim için çok örnek bir ailemiz. Babamız, annemiz ve kardeşimiz engellisine çok iyi bakıyor. Ben bu anlamda Koç ailemize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Vahit Olcay

