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Otizmli gençler, hayata sporla tutunuyor

Kağıthane Belediyesi tarafından ücretsiz verilen yüzme ve basketbol eğitimlerine katılan otizmli gençler, hem rehabilite sürecinde önemli mesafe kat ediyor, hem de becerilerini geliştirme imkanı yakalıyor.


30 Ekim 2016 10:03

Kağıthane Belediyesi, yüzme ve basketbol dersleriyle otizmli vatandaşların rehabilite sürecinde en büyük destekçileri oluyor. Yahya Kemal Spor Kompleksi’nde görevlendirilen antrenörler, otizmli bireylere haftanın 6 günü yüzme, 4 günü de basketbol eğitimi veriyor. Kursiyerler burada top sektirme, top sürme, basket atma ve yüzme eğitimleri alıyor.

İlkokul 3. sınıf öğrencisi olan ve 15 gündür basketbol kursuna katılan Eyüp Alım, zorluk çektiği konuşmasında herkesin kendisiyle yakından ilgilendiğini belirterek, "Basketbolu çok seviyorum. Kursa anne ve babamla geliyorum. Bana iyi geliyor" dedi.

"Bizim için mükemmel oldu"
Otizmli oğlunu kursa getiren Reyhan Aşıkan da belediye tarafından gerçekleştirilen bütün spor faaliyetlerine katılmaya çalıştıklarını belirterek herkesin faydalanması gerektiğine dikkat çekti. Aşıkan, "Oğlum geçen yıl okulundan mezun oldu ve ne yapacağımızı düşünürken, spor faaliyetleri açıldı. Bizim için mükemmel oldu. Basketbol ve yüzmenin bütün derslerine katılmaya çalışıyoruz. Bu noktada gelen öğrencilerin azlığı bizi üzüyor. İnşallah veliler daha duyarlı olur ve bu imkanlardan yararlanır." dedi.

"Çocuklarımızın bu tarz etkinliklere katılması hayata daha sıkı bağlanmalarına neden oluyor"
Yahya Kemal Spor Kompleksi’nde spor eğitmeni olarak görev yapan Ömer Yurttaş da kursiyerlere günlük olarak fiziki aktiviteler de yaptırdıklarını söyledi. Eğitime katılanların çok istekli olduklarına dikkat çeken Yurttaş, "Bu durumdan biz de aileleri de çok memnunuz. Çocuklarımızın bu tarz etkinliklere katılması hayata daha sıkı bağlanmalarına neden oluyor" diye konuştu.

Yüzmede salı, perşembe ve cumartesi günleri erkeklere, çarşamba, cuma ve pazar günleri bayanlara eğitim verilirken, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri de iki guruba basketbol dersi veriliyor. 

Etiketler: kitap, Otizmli gençler


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