Otizmli ve down sendromlu çocuklara jimnastik eğitimi

Otizmli ve down sendromlu çocukların spor aracılığı ile bedensel, zihinsel, ruhsal ve sosyal olarak gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla Küçükçekmece’de jimnastik dersleri verildi. Küçükçekmece Belediyesi’nin başlattığı projede otizmli ve down sendromlu çocuklar, Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi’nde uzman eğitmenlerle birlikte jimnastik yaptı. Haftanın 2 günü birer saat olarak verilen eğitimde Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz de çocukları ziyaret etti. Başkan Karadeniz, kendileri için hazırlanan parkurlarda antrenörler eşliğinde spor yapan çocuklarla yakından ilgilenerek sohbet etti. Ardından Karadeniz’in bir öğrenciyle masa tenisi maçı yapması renkli görüntüler oluşturdu.

Çocuklar hem spor yaptı hem gönüllerince eğlendi

6-16 yaş arası çocukların jimnastik dersine katıldığı merkezde çocuklar denge parkuru ve sıçrama parkuru gibi alanlarda da çalışmalar yaptı. Otizmli ve down sendromlu çocuklarla verilen derslerde yapılan etkinliklerle birçok çocuğun hareket ve denge kabiliyeti gelişirken sosyalleşmesi de sağlanıyor. Bu kapsamda derslere katılan çocuklar hem spor yaptı hem de müzik eşliğinde gönüllerince eğlendi. Ders sonunda öğrencilere spor malzemelerinin bulunduğu bir set de hediye edildi.

“Çocukları, ailelerini bu şekilde mutlu görmek bizleri de çok sevindiriyor”

Otizmli ve down sendromlu çocukların gelişimlerine sporla katkı sağlamaya çalıştıklarını ifade eden Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, “Down sendromlu ve otizmli çocuklarımızla birlikte jimnastik yapıyoruz. Belediyemizin bir hizmeti olarak bu çocuklarımız belediyemizin servis araçlarıyla evlerinden alınıyor. Yine programdan sonra evlerine kadar teslim ediyoruz. Şu anda 9 farklı spor okulumuzda 5 binden fazla öğrencimiz spor çalışmalarında bulunuyor. Ücret ödemiyorlar 6-16 yaş arasındaki çocuklarımıza hizmet veriyoruz. Talep olduğu noktada farklı yaş gruplarına da bu hizmeti ulaştırmaya çalışırız. Çocukları, ailelerini bu şekilde mutlu görmek bizleri de çok sevindiriyor” ifadelerini kullandı.

“Spor yapıyorum top oynuyorum”

Spor yapmayı hem çok sevdiğini hem de zayıflamak istediğini dile getiren Kıvanç Subaşı, “Yazın Antalya’ya tatile gideceğim, arkadaşlarımla oynayacağım. Spor yapıyorum, top oynuyorum” diye konuştu.

Hasibe Karadağ

