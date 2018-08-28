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Otları yakarken kıyafeti tutuşan yaşlı adam hayatını kaybetti

Çorum'da yaktığı otlardan kıyafeti tutuşan yaşlı adam tedavi altına alındığı Samsun'daki hastanede hayatını kaybetti.

Otları yakarken kıyafeti tutuşan yaşlı adam hayatını kaybetti

28 Ağustos 2018 20:34

Olay, Çorum'un Sungurlu ilçesi Karaoğlu köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Almanya'dan emekli olduğu öğrenilen 83 yaşındaki Osman Karaoğlu, evinin etrafında temizlik yaparken kurumuş otları ateşe verdi. Bu sırada yanan otlardan kıyafeti tutuşan Osman Karaoğlu yanarak yaralandı. Çorum Devlet Hastanesine kaldırılan Osman Karaoğlu önce Sungurlu Devlet Hastanesine, ardından Çorum Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalesinin ardından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Tedavi Merkezine kaldırılan Osman Karaoğlu yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.  

Muhammer Ay
 

 

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