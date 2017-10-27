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Oto Cam filmi yasak mı 2017 ? Cam filmi taktırmanın cezası ne?

Araçlarda cam filmi yasak mı? Cam filmi taktırmanın cezası ne? sorusu son günlerin en fazla merak edilen konuları arasında yerini alıyor. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Resmi Gazete'de cam filmini yasakladıklarını duyurdu. Peki araçlara cam filmi taktırmanın cezası ne kadar oldu? Hepsi detaylı olarak bu haberimizde yer alıyor.

Oto Cam filmi yasak mı 2017 ? Cam filmi taktırmanın cezası ne?

27 Ekim 2017 17:32

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının, Araçların İmal, Tadil ve Montajı hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmeliği 21 Ekim 2017 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bunun üzerine binlerce araç sahibi vatandaş cam filminin yasak olup olmadığını merak etmeye başladı. İşte tüm bu konu ile ilgili ayrıntılar...

Cam Filmi ve Renkli Cama Yasak Geldi

Resmi Gazetede yönetmelikle, araçlarda cam filmi ve renkli cam kullanımına ilişkin hükümde değişiklik yapıldı. Buna göre artık cam filmi ve renkli cam kullanımlarında Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 63. maddesi esas alınacak.

Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin ilgili maddesi ise şöyle "Ayrıca, taşıtların camlarının görüntüyü değiştirecek seviyede renkli kullanımı veya camların üzerine renkli film tabakaları yapıştırılması yasaktır. hükmünü içeriyor.

2017 YILI CAM FİLMİ CEZASI NE KADAR?

Araçlarda cam filmi kullanmanın cezası 427 lira. Cam filmli araç kullananların sayısı 4,5 milyon civarnda. Cam film söktürmenin bedeli ise ortalama 150 liradan başlıyor.

CAMLARINDA R43 OLAN ARAÇLAR CEZA ALMAYACAK

Cam Filmi uygulama kendinden film camlı araçlar için geçerli olmayacak. Yani camlarında R43 olan araçlar ceza almayacak.

İŞTE CAM FİLMİ KARARI İLE İLGİLİ YÖNETMELİK

Etiketler: araç cam filmi, cam filmi yasak mı 2017, oto cam filmi

 

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