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Oto fareleri suçüstü yakalandı...

Kahramanmaraş’ta otomobillerden hırsızlık yapan iki kişi, son işlerinde suçüstü yakalandı.

Oto fareleri suçüstü yakalandı...

13 Ağustos 2017 16:28

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, park halindeki araçları hedef olan hırsızlık şüphelilerini suçüstü yakaladı.

Alınan bilgilere göre; İsa Divanlı Mahallesinde park halinde olan 46 NU 249 plakalı hafif ticari aracın camını kırarak içinde bulunan cep telefonlarını çalan iki kişiyi fark eden vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen polis, mahalleyi ablukaya aldı. Şüphelilerin eşkalleri ve kaçış güzergahları üzerinde inceleme yapan polis ekipleri, kısa sürede şüphelilerin yerini tespit etti. Polis ekipleri tarafından bir evin bahçesinde yakalanarak gözaltına alınan S.K. (24) ile İ.E. (24), üzerinde yapılan ilk aramada çalınan cep telefonları ele geçirildi.

Çalınan cep telefonları sahibine teslim edilirken, benzer suçlardan sabıkası kabarık iki kişi sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. 

Muhammet Özer

Etiketler: kahramanmaraş, Oto fareleri


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