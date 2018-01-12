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Oto faresi 4 kişi adliyeye sevk edildi

Eskişehir'de otomobillerden akü, teyp gibi malzemeleri çaldığı iddia edilen 4 şahıs adliyeye sevk edildi.

Oto faresi 4 kişi adliyeye sevk edildi

12 Ocak 2018 14:29

Eskişehir merkezinde son bir hafta içerisinde meydana gelen kamyon ve çekici cinsi araçlardan akü, otomobil cinsi araçlardan ise oto teybi ve ses sistemi çalınması olayları ile ilgili olarak Eskişehir Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği’nce yapılan araştırmalar ve güvenlik kameraları incelemesi sonucu 2 şüpheli tespit edilldi. Şüphelilerin bir çok oto bakım merkezinde çalışmış olduğu ve mesleği oto elektrikçisi, kaportacı ve motor ustası oldukları anlaşılan A.Ç.(29) ve A.K.(24) isimli şahısların gerçekleştirdiği tespit edilerek takibe alınmış ve şüpheliler, çalmış oldukları 6 adet kamyon aküsünü Teksan sanayi sitesinde hurda akü alan T.D. isimli şahsa satarken suçüstü yakalanmıştı. Eskişehir merkezinde şüphelilere ait 4 ayrı ikamette, 3 ayrı araçta ve 1 iş yerinde arama yapılmış ve Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda gözaltına alınmışlardı.

Şüpheli şahısların 3 ayrı kamyondan çalmış olduğu 6 adet akü sahiplerine teslim edilirken aküleri satın alan T.D. isimli şahsa hırsızlık malı satın almaktan yasal işlem yapılmıştı. Şüpheliler ile birlikte hareket ettiği tespit edilen A.I.(24) ve E.D.(19) isimli şahıslar ise yakalanarak Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda gözaltına alınmışlardı.
Toplamda 5 ayrı otomobilden hırsızlık olaylarını gerçekleştirdikleri tespit edilen 4 şüpheli A.Ç, A.K., A.I. ve E.D. isimli şahıslar mevcutlu olarak adliyeye sevk edildi.

Burak Tekin - Kadir Arslan

Etiketler: eskişehir, oto faresi

 

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