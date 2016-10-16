Vatandaşlar daha önce cadde ve sokaklarda yürüyemediklerini, araçlarını park edemediklerini belirterek, Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı bu uygulamayı büyük bir mutlulukla karşıladıklarını bildirdi. Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı'nın, ilçe zabıta ekipleri ve emniyet güçleriyle birlikte Çankaya, Altındağ, Keçiören, Yenimahalle, Etimesgut, Sincan ve Mamak'ta yaptığı denetimler sonucunda, şehir içinde 2. el oto satışı yapan galerilerin yüzde 70'i taşındı veya iş kolu değiştirdi.

“Kavgalar eksik olmuyordu”

Oto galerilerin kaldırımları yürünmez ve kullanılamaz hale getirmelerinden ve kendi arabalarını park edecek yer bulamamalarından şikayetçi olduklarını belirten vatandaşlar da yapılan denetimlerden ve bu galerilerin Akyurt’ta bulunan OTONOMİ’ye taşınmalarından memnun olduklarını söylediler.

"Denetimler sürüyor"

Zabıta Daire Başkanı Abdurrahman Karabudak da Büyükşehir Belediye Meclisi'nde daha önce alınan kararla, Ankara’nın çeşitli semtlerinde bulunan galerilerin taşınmaları yönünde 1 Mart 2016 tarihine kadar süre verildiğini hatırlattı. Sürenin dolmasının ardından, şehir içinde faaliyet gösteren ve 2. el oto alım satımı yapan galerilere, Büyükşehir Zabıtası koordinasyonunda, ilçe zabıta müdürlükleri ve emniyet güçleriyle ortaklaşa çalışma yapıldığını anlatan Karabudak, şu bilgileri verdi: “Denetimler sırasında, taşınmayan galerilerin önüne, kaldırım üstüne veya yol kenarına park ettikleri araçlar çekilerek, gerekli cezai işlemler yapılıyor. Oto galerilerinin yoğun olduğu ilçelerde sürdürülen ve halen devam eden denetimler sonucunda, kent içinde 2. el oto alım satımı yapan ve bu amaçla Esenboğa Havaalanı Yolu Akyurt Kavşağı’nda kurulan OTONOMİ’ye taşınmayan iş yerlerine, bin 27 araç için cezai işlem uygulandı. 1 Mart'tan Eylül ayı sonuna kadar 2. el oto galeri veya emlakçi, sigortacı, araba kiralama gibi başka isimler altında faaliyet sürdüren toplam 664 iş yerinin 308'i taşındı, diğer bazı iş yerleri ise iş kolunu değiştirdi. Bu sayede taşınma oranı yüzde 70’leri buldu. Diğer galerilerin durumları da hukuki zeminde devam eden mahkemeler nedeniyle bekliyor.”