Diğer
Kategoriler

Oto hırsızı yakalandı, 3 farklı şehirdeki hırsızlık olayı aydınlatıldı

Isparta ve Konya’da 2 ayrı oto hırsızlığı ile Antalya’da işyerinden hırsızlık olayına karıştığı belirlenen şahıs, polisin düzenlediği operasyonda yakalandı. Isparta Adliyesinde hakim karşısına çıkarılan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Oto hırsızı yakalandı, 3 farklı şehirdeki hırsızlık olayı aydınlatıldı

24 Mart 2018 23:33

Isparta’da meydana gelen oto hırsızlığıyla ilgili operasyon yapan polis ekipleri, kaçmak isteyen zanlıyı kovalamaca sonucu yakalayarak 3 olayı birden aydınlattı. Edinilen bilgiye göre, 28 Şubat 2018 tarihinde Yeni Sanayi Sitesi’nde anahtarı üzerinde bırakılan çalışır vaziyetteki bir otomobili çaldıktan sonra kayıplara karışan şüpheliyi bulmak için güvenlik güçleri çalışma başlattı. Şüphelinin Engin Ş. (45) olduğunu belirleyen Isparta Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı sivil ekipler, merkeze bağlı Aliköy’de çalışma başlattı. Zanlı Engin Ş., polis ekiplerini fark ederek araçla kaçmaya başladı.

Kovalamacayla devam eden operasyonda, Aliköy civarından kaçarak Antalya istikametine geçmek isteyen şüpheli, bu kez yakalanacağını anlayınca kullandığı aracı bırakarak yaya olarak kaçmaya devam etti. Emniyet ekiplerinin ısrarlı takibi sonuç vererek, Engin Ş. yakalandı.

Kaçtığı araç da çalıntı çıktı

Polis ekipleri, yaptıkları kontrollerde 42 plakalı aracın da Konya’nın Akşehir ilçesinden 18 Mart 2018 tarihinde çalındığını belirledi. Şüpheliye üst araması yapan polis, şahsın üzerinde Antalya’nın Manavgat ilçesinde meydana gelen iş yerinden hırsızlık olayı sonrasında çalındığı belirlenen 1 adet kimlik ve 1 adet sürücü belgesi ele geçirdi.

3 hırsızlık olayı sonrasında tutuklandı

Gözaltına alınan Engin Ş.gerekli ifade ve işlemleri sonrasında adli makamlara sevk edildi. Farklı şehirlerde 2 ayrı oto hırsızlığı ve bir işyerinden hırsızlık olmak üzere, toplam 3 hırsızlık suçundan mahkemeye çıkarılan Engin Ş., tutuklanarak cezaevine gönderildi.  

Feti Kılıç
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 12°C

  • Ankara

    Ankara 15°C

  • İzmir

    İzmir 19°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
        Reklamı Geç