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Oto hırsızlarına suçüstü

Adana'da otogarda bir otomobili düz kontak yapıp çalmak isteyen zanlı, suçüstü yakalandı. Polis, başka bir operasyonda ise çalınan otomobili satın alan bir kişiyi yakaladı.

Oto hırsızlarına suçüstü

04 Ocak 2017 10:02
Oto hırsızlarına suçüstü - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, olaylar Seyhan ilçesine bağlı Demetevler ve Fevzipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ilk hırsızlık olayı Demetevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta uzun süredir park halinde duran 01 AT 473 plakalı otomobilin çalındığını gören sahibi, polise haber verdi. Polis, yaptığı araştırmada aracın hurdacı Yılmaz K.'ye satıldığını belirleyerek buraya operasyon yapıp, otomobili hurdacıda buldu. Bunun üzerine Yılmaz K. çalınan arabayı satın almaktan gözaltına alındı. 

İkinci olay ise otogarda meydana geldi. İki kişi bir otomobile girerek düz kontak yapıp çalmak isterken polis tarafından fark edilerek yakalandı. Zanlılar emniyete getirilerek kimlik tespiti yapıldı. Zanlıların Gökhan B. ve A.F. olduğu belirlendi. A.F. yaşı küçük olduğu için çocuk şube müdürlüğüne teslim edildi. Adliyeye sevk edilen zanlılardan Gökhan B. tutuklanırken, Yılmaz K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

Fatih Keçe
ADANA


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