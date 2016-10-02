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Oto hırsızlığından adliyeye sevk edilen 2 kişi serbest bırakıldı

Samsun'da otomobil hırsızlığı olayına karıştıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 2 kişi serbest bırakıldı.

Oto hırsızlığından adliyeye sevk edilen 2 kişi serbest bırakıldı

02 Ekim 2016 18:21

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1 motosiklet ile 3 otomobilin çalınması olayına karıştıkları iddia edilen şahıslar, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri tarafından takibe alındı. Söz konusu kişilerin çalıntı otomobil ile Ladik ilçesine gittikleri tespit edildi. Aracı terk edip kaçmak istedikleri ileri sürülen F.Ü. ve O.Y., Ladik polisi tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu'nda sorgulanan 2 kişi bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 2 kişi serbest bırakıldı. 

Muammer Ay
SAMSUN 


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