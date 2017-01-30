İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği, çaldıkları lüks otomobilleri İstanbul, Ağrı ve Hatay'da sahte plaka takarak ya da parçalayarak satan şebekeye yönelik çalışma başlattı. İstanbul ekiplerinin Ağrı ve Hatay emniyetleri ile ortak yürüttüğü operasyon, 6 ay süren teknik takibin ardından gerçekleşti. İstanbul, Ağrı ve Hatay'da 10 farklı adrese yapılan eş zamanlı operasyonlarda 12 şüpheli ele geçirildi. Çeteyle ilgili daha önceden tutuklu 1 kişinin daha bulunduğu öğrenildi. Çetenin kilit isimlerinin Ahmet D., Akif A. ve Oktay A. olduğu belirtildi. Ele geçirilen bazı şüphelilerin Emniyet’te sahtecilikten suç kaydı bulunduğu ifade edildi. Şebekenin özellikle valelerden ve oto yıkamalardan hırsızlık yaptığı belirlenirken, operasyonda 30 çalıntı araç da ele geçirildi. Şebeke üyelerinin çaldıkları araçları doğu bölgelerinde sattıkları ve bazı araçları sınırlardan geçirerek İran ve Suriye'de elden çıkardıkları da belirlendi.

Hırsızlık eylemleri güvenlik kameralarında, operasyon polis kamerasında

Çetenin yaptığı hırsızlıklar güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde İstanbul’da beyaz renkli lüks bir otomobili gözüne kestiren hırsızların, aracın camını kırıp içerisindeki yedek anahtarı bulup çalıştırarak olay yerinden uzaklaştıkları görülüyor. Başka bir güvenlik kamerası görüntüsüne ise önce apartmana giren hırsızın, apartmanda girdiği evden çaldığı araç anahtarıyla çıkıp beyaz renkli bir aracı çalarak olay yerinden uzaklaşması yansıyor.

Çete üyelerine operasyon, polis kamerasına yansıdı. Görüntülerde, önceden belirlenen bir adrese girilme ve hırsızların kıskıvrak yakalanma anları saniye saniye görülüyor.

Gayrettepe’de bulunan Oto Hırsızlığı Büro Amirliği’nde işlemleri tamamlanan 12 şüpheli Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

Hüseyin Coşkun





