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Oto kiralama cinayetinin sanıklarına 100 yıl hapis

Bursa’da oto kiralama meselesi yüzünden işlendiği iddia edilen cinayetin sanıklarına toplam 100 yıl hapis cezası verildi.

Oto kiralama cinayetinin sanıklarına 100 yıl hapis

25 Ocak 2017 12:49

Geçtiğimiz yıl ocak ayında Demirkapı Mahallesi’nde meydana gelen olayda Gökhan Şen (25) öldürülmüştü. Olayın ardından gözaltına alınan Volkan B. (23), Ömer G. (25), Hasan Can A. (19) ve Yasin A. (23) tutuklandı. Oto kiralama meselesi yüzünden meydana geldiği iddia edilen cinayetin ilk duruşmasında Yasin A. ile Hasan Can A., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘kasten adam öldürmek’ suçundan müebbet hapis cezası talebiyle yargılanan 4 sanık son kez hakim karşısına çıktı. İlk duruşmadaki ifadesini tekrarlayan Ömer G., “Olay günü araçla geziyorduk. Volkan’ın kiralık verdiği aracı gördük. Sonra Volkan, aracı önüne kırdı. Ardından Demirkapı Mahallesi’nde Gökhan Şen ile buluştu. Gökhan ile Ömer kavga etmeye başladı. Bende kavgayı ayırmak için araçtan bıçağı aldım. Volkan ile beraber Gökhan’a bıçak salladık” dedi.

Volkan B. ise “Araçtan dışarıya çıktığım sırada Gökhan geliyordu. Benim yanıma gelince küfretti. Ben Gökhan’ın koluna girdim. Bana vurmaya başladı. 4-5 metre aşağı indik. Yasin ve Ömer yanıma geldi. Yasin maktulü itekledi. O sırada Gökhan elini beline attı. Belinde bıçak gibi bir şey vardı. Ben de bıçak çektim. Birkaç kez eğilerek, alttan vurdum. Ömer de üst tarafa doğru vurmaya başladı. Daha sonra kaçtık” diye konuştu.
Yasin A. ise “Gökhan, Volkan’ın yanına küfrederek geliyordu. Volkan parasını istediği sırada tartışıp kavga ettiler. Bunun üzerine Ömer de Volkan’ın yanına gitti. Ben de olayın büyümemesi için gittim” diye konuştu.

Toplam 100 yıl hapis cezası
Mahkeme heyeti ifadelerin ardından açıkladığı kararda, sanıklara önce müebbet hapis cezası verdi. Ardından indirime giden heyet, 4 sanığa 25'er seneden toplamda 100 yıl hapis cezası verdi. Tutuksuz yargılanan Yasin A. ile Hasan Can A. kararın ardından tutuklandı. Duruşmanın ardından ölen şahsın yakınları, tutuklanan sanıkları darp etmeye kalkıştı.

Etiketler: ağır ceza mahkemesi, oto kiralama cinayeti


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