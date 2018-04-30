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Oto pazarında yaprak kımıldamıyor

Bursa'da bahar mevsimine rağmen ikinci el oto pazarına beklenen hareketlilik gelmedi. Pazar günleri kurulan ikinci el oto pazarında fiyatlara yüzde 10 ile yüzde 20 arasında zam geldiği için beklenen satıcılar da alıcılar da eli boş döndü.

Oto pazarında yaprak kımıldamıyor

30 Nisan 2018 10:44

Sıfır otomobillere yapılan zamlar, döviz kurunun artışı, seçim dönemine girilmesi ikinci el otomobil satışlarını da etkiledi. Geçtiğimiz yıla oranla ikinci el otomobillere yüzde 10'dan fazla zam geldi. Bu sebeple de ikinci el otomobillerde satışlar durma noktasına geldi. 

Havaların ısınmasıyla birlikte satışların artmasını bekleyen satıcılar ve kendilerine uygun otomobil bulmak için pazarın yolunu tutanlar geri döndüler. 

İkinci el otomobil satanlar geçtiğimiz yıl bu aylarda sattıkları otomobillerin yarısını bugünlerde zor sattıklarını belirtiyor. Havaların ısınmasıyla birlikte biranda 5-6 bin lira artan fiyatlara birde benzinin litresinin 6 lirayı geçmesi eklenince pazar bomboş kaldı. Pazardaki boşluk göze çarparken, müşteriler ise sadece otomobillere bakmakla yetiniyor. 

Pazarda satışların az olduğunu söyleyen ikinci el otomobil satıcıları "Baharın yüzünü gösterdiği şu günlerde satışların armasını beklerken neredeyse satışlar yok denecek kadar azaldı. Geçen yıl bu dönemdeki cironun yarısını yapıyoruz. 30 bin liralık bir otomobilin fiyatı 5-6 bin lira arttı. Durum böyle olunca da satışlar azaldı. Buna birde akaryakıt fiyatlarının artması ve seçim eklenince pazar boş kaldı" dedi. 

Pazara otomobil almaya gelen vatandaşlar ise "Otomobil fiyatları çok yüksek. Böyle olunca bizde sadece pazarı gezmekle yetiniyoruz. Sıfır fiyatları da çok yüksek. Böyle olunca ikinci el bakmak durumunda kaldık" dediler.  

Burak Türker
 

 

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