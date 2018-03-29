Diğer
Kategoriler

Oto sanayi sitesinde büyük yangın: 6 iş yeri küle döndü

Ankara’da oto sanayi sitesindeki lastikçi dükkanında çıkan yangının, çevre binalara sirayet etmesi sonucu 6 iş yeri küle döndü.

Oto sanayi sitesinde büyük yangın: 6 iş yeri küle döndü

29 Mart 2018 08:51
Oto sanayi sitesinde büyük yangın: 6 iş yeri küle döndü - Tıkla İzle

Yangın, sabahın ilk saatlerinde Altındağ ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Zübeyde Hanım Mahallesi Ata Sanayi Caddesi üzerinde bulunan bir lastikçi dükkanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İçerideki lastikleri tutuşturan alevler, kısa sürede tüm dükkanı sardı. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangın, bitişikteki diğer iş yerlerine de sirayet etti. Lastikçi, tamirhane ve aksesuar dükkanlarından oluşan 6 iş yeri alevlere teslim oldu.

Alarm seslerini duyarak yangın yerine gelen sanayi bekçisi, olayı hemen ilgili yerlere bildirdi. Kısa süre içinde adrese çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Hızla işe koyulan itfaiye erleri, alevlere dört bir koldan müdahale etti. Söndürme çalışmaları sırasında zaman zaman yaşanan çökmeler nedeniyle itfaiye erleri zor anlar yaşadı.

Esnaf mallarını kurtarmak için seferber oldu

Olay, iş yeri sahiplerine de haber verildi. Yangından zarar görmeyen malzemeleri kurtarmak için seferber olan sanayi esnafı, alevlerden kurtarılan jant, oto lastiği ve diğer malzemeleri araçlarına yükledi.
Polis ekipleri itfaiye ekiplerinin rahat çalışabilmeleri adına, dükkanların bulunduğu caddeyi çift taraflı olarak araç trafiğine kapattı. İtfaiyenin yaklaşık 1 buçuk saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alınırken, 6 iş yeri küle döndü. Olayın mesai saati dışında gerçekleşmesi olası bir facianın önüne geçti. Polis ve itfaiye yetkilileri yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.  

Caner Ünver

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 11°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 11°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
        Reklamı Geç