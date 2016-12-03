Oto Sanayi TV adıyla yayınlara başlayan kanalda, oto sanayi esnafının sorunları dile getirilecek, otomobiller için yenilikler anlatılacak.

Kanal hakkında bilgi veren Mehmet Can Arvas, ’’Türkiye'deki bütün oto sanayileri yoğun tempoda çalışıyorlar, kanalımız internet üzerinden 24 saat kesintisiz yayınlarına başladı. www.otosanayitv.com sitesinden yayınlar devam ediyor’’ dedi.

Her motor ustası veya oto sanayi esnafı kendi videosunu cep telefonu ile çekerek kanala gönderebilecek. Kanalda, en hızlı rektefiye yapan ustanın seçileceği bir yarışma programı da düzenlenecek.

