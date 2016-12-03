Diğer
Kategoriler

Oto tamircilerinin de TV kanalı oldu

Otomobil ustaları için kurulan televizyon kanalı internet üzerinden yayın hayatına başladı.


03 Aralık 2016 15:39

Oto Sanayi TV adıyla yayınlara başlayan kanalda, oto sanayi esnafının sorunları dile getirilecek, otomobiller için yenilikler anlatılacak.
Kanal hakkında bilgi veren Mehmet Can Arvas, ’’Türkiye'deki bütün oto sanayileri yoğun tempoda çalışıyorlar, kanalımız internet üzerinden 24 saat kesintisiz yayınlarına başladı. www.otosanayitv.com sitesinden yayınlar devam ediyor’’ dedi.

Her motor ustası veya oto sanayi esnafı kendi videosunu cep telefonu ile çekerek kanala gönderebilecek. Kanalda, en hızlı rektefiye yapan ustanın seçileceği bir yarışma programı da düzenlenecek.
 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 12°C

  • Ankara

    Ankara 7°C

  • İzmir

    İzmir 13°C

  • Bursa

    Bursa 9°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç