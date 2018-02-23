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Oto tamircisi yanmaktan son anda böyle kurtuldu

İstanbul'da bir oto tamircisinde aracın motorunu temizleyen işçi bir anda bilinmeyen bir nedenden meydana gelen ufak çaplı patlamayla alevlerin arasında kaldı. İşçi yanmaktan son anda kurtulurken, diğer çalışanlar ise yangına müdahale etti. Yaşanan o anlar ise iş yerinde bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.

Oto tamircisi yanmaktan son anda böyle kurtuldu

23 Şubat 2018 09:14
Oto tamircisi yanmaktan son anda böyle kurtuldu - Tıkla İzle

İstanbul'da bir oto tamircisinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Tamirhaneye bakım için gelen bir aracın motoru servis çalışanı tarafından temizlenirken aniden alev aldı. Alevlerin arasında kalan usta bir anda neye uğradığını şaşırdı. Panik içinde elindeki makineyi yere atıp kaçan ustanın yardımına diğer çalışanlar yetişti. Bir çalışan içi su dolu bidonla yangına müdahale ederken, diğer bir çalışanda hortumla su sıktı. Daha sonrada aracın ön kapağını açan çalışanlar yanan yere su döktü. Yaşanan o anlarda güvenlik kamerası ile saniye yansıdı.

Oto tamirci de yangın paniği kamerada

Yaşanan yangın paniği saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir kişinin motoru temizlerken bir anda alev aldığı görülüyor. Daha sonra çalışan panik içinde kaçarken, diğer çalışanlarında hortumla su sıkarak müdahale ettiği görülüyor. Arabayı yere indiren çalışanlar sonra da ön kapağını açarak yanan yere su döküyor.

Etiketler: araç, İstanbul, oto tamircisi, tamir

 

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