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Otobana dökülen fayansları temizlerken canından oldu

Bursa’da devrilen tırdan yola dökülen fayansları temizleyen Karayolları görevlisi, otomobilin çarpması neticesinde hayatını kaybetti.

Otobana dökülen fayansları temizlerken canından oldu

03 Mayıs 2017 13:06

Kaza, Bursa-Ankaraya yolunda Iğdır tünelinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir tır arıza sebebiyle park etti. O esnada bir başka tır şoförü, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Devrilen tırın dorsesindeki fayanslar yola savruldu. Bunun üzerine olay yerine jandarma ve Karayolları ekipleri geldi. Dubaları koyup güvenlik tedbiri alan ekipler, yolu temizlemeye başladı. Bu sırada tünelden çıkan bir otomobil, temizlik yapan 63 yaşındaki İsmail Algül’e çarptı. 112 ekipleri tarafından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan İsmail Algül hayatını kaybetti.

Kazaya şahit olan Ahmet Doğan (62), “Iğdır tünelinin hemen çıkışına dökülen molozları temizlemek için yola dubalar koyduk. Ancak çalıştığımız yer karanlık bir yerdi, lamba yoktu. Gelen giden araçların ışığıyla yerleri süpürüyorduk. İkimiz de dubalarla tedbir aldığımız iç kısımda çalışıyorduk. Tünele yakın olduğum için çıkan araçları kontrol ediyordum. Bir aracın hızla geldiğini gördüm, bariyerlere doğru kendimi çektim. Beni geçen araç yolda temizlik yapan İsmail’e çarptı. 100-150 metre sonra araç durdu. Olay yerinde bulunan jandarma ile birlikte baktığımızda İsmail’in yerde yattığını gördük” dedi.

Cumhuriyet savcısı, İsmail Algül’ün cesedini otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu’na kaldırttı. Jandarmanın kazayla alakalı tahkikatı sürüyor. 

Ahmet Faruk Çabuk

Etiketler: bursa, fayans, otoban


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