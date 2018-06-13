Diğer
Kategoriler

Otobanda feci kaza! TIR'a çarpıp 4 takla attı

İstanbul Bursa otobanında meydana gelen kazada, bir TIR'a çarparak 4 takla atan özel otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Otobanda feci kaza! TIRa çarpıp 4 takla attı

13 Haziran 2018 09:48

İstanbul'dan Bursa'ya gelen Berk Demirpolat idaresindeki 35 AN 9099 plakalı otomobil Osmangazi Köprüsünü geçtikten sonra 4.viyadükte önündeki TIR'a çarparak taklalar atmaya başladı. 4 takla atan otomobilin 28 yaşındaki sürücüsü Bursalı gazeteci Berk Demirpolat kazada ağır yaralandı.

Demirpolat ambulansla Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Pert olan otomobil de çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan genç gazetecinin sağlık durumunun iyiye gettiği öğrenildi.

Kaza sebebiyle kapanan otoban da otomobilin kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.  

Musa Öztürk

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 30°C

  • Ankara

    Ankara 31°C

  • İzmir

    İzmir 34°C

  • Bursa

    Bursa 31°C

  • Trabzon

    Trabzon 25°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç