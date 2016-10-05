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Otobüs alev alev yandı, yolcular ölümden döndü

İstanbul’dan Van’a giden yolcu otobüsü Düzce’nin Gölyaka ilçesi TEM otoyolunda alevlere teslim oldu. Yolcular ölümden dönerken TEM otoyolu trafiğe kapandı.

Otobüs alev alev yandı, yolcular ölümden döndü

05 Ekim 2016 16:12

Edinilen bilgilere göre, İstanbul’dan Van’a giden Cuma G. idaresindeki 65 KC 623 plakalı yolcu otobüsü Düzce’nin Gölyaka ilçesi TEM Otoyolu Gölyaka gişeleri mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı motor kısmından yanmaya başladı. Durumu fark eden sürücü otobüsü emniyet şeridine çekerek yolcuları tahliye etti.

Yolcuların bildirmesi üzerine olay yerine kısa sürede gelen Düzce Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri yanan otobüse müdahale etti. Yangın sonrası TEM otoyolu trafiğe kapandı.

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmesi sonrasında trafik tek şerit halinde verilmeye başlandı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Etiketler: istanbul otobüs yangın, tem otoyolu


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