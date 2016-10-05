Edinilen bilgilere göre, İstanbul’dan Van’a giden Cuma G. idaresindeki 65 KC 623 plakalı yolcu otobüsü Düzce’nin Gölyaka ilçesi TEM Otoyolu Gölyaka gişeleri mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı motor kısmından yanmaya başladı. Durumu fark eden sürücü otobüsü emniyet şeridine çekerek yolcuları tahliye etti.

Yolcuların bildirmesi üzerine olay yerine kısa sürede gelen Düzce Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri yanan otobüse müdahale etti. Yangın sonrası TEM otoyolu trafiğe kapandı.

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmesi sonrasında trafik tek şerit halinde verilmeye başlandı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.