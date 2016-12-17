Antalya’da iki gündür etkili olan poyraz fırtınası hayatı olumsuz etkiledi. Saatte hızı zaman zaman 60 kilometre hıza kadar çıkan poyraz nedeni ile şehir içinde hava sıcaklıkları 3 dereceye kadar düştü. Yaşanan soğuk havadan ise en fazla etkilenenler dışarıda “bimekan” şahıslar olarak bilinen evsizler oldu. Bir çok bimekan şahıs, cadde ve sokak üzerinde bulunan duraklara gelerek, durak içerisinde soğuktan korunmaya çalıştı. Bazı duraklara ise birden fazla “bimekan” şahıs sığındı. Gecenin ilerleyen saatlerinde daha fazla soğuğa dayanamayan evsizler, yanlarında taşıdıkları battaniyeler ile durak içerisinde uykuya daldı.

Öte yandan Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, dondurucu soğukların yaşandığı bugünlerde dışarıda yaşamak zorunda kalan vatandaşlara kucak açtı. Polis ve zabıta ekipleri sokakta kalan ve zor durumda olan bimekan şahısları kapalı spor salonuna taşıdı. Atatürk Kapalı Spor Salonu, evsiz vatandaşların hizmetine sunulurken, evsizlerin yeme içme, konaklama ve giyim ihtiyaçları giderildi.

ERTUĞRUL GÜN