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Otobüs ile midibüs çarpıştı: 6 yaralı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde otobüs ile midibüsün çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Otobüs ile midibüs çarpıştı: 6 yaralı

29 Ekim 2016 10:06

Edinilin bilgiye göre, Samsun-Ordu karayolu Fatsa Büyük Sanayi Sitesi Kavşağı’nda Atakan Duran’ın kullandığı 52 D 7113 plakalı yolcu midibüsü ile Murat Çebin yönetimindeki 34 GN 8562 plakalı yolcu otobüsü çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı. 

Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla alınan yaralılar Atakan Duran, Çiğdem Duran, Altan Gündoğdu, Azra Duman, Hatice Akyol ve Murat Çebin çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kaza hakkında soruşturma başlattı. 

Ahmet Altay


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