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Otobüs kadınlara böyle çarptı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde yolun karşısına geçerken otobüsün çarptığı 2 kadın yaralandı.

Otobüs kadınlara böyle çarptı

12 Ocak 2017 19:46
Otobüs kadınlara böyle çarptı - Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre, Akyazı ilçesi Çatalköprü Mahallesi’nde bulanan Kur’an kursundan çıkıp yolun karşısına geçmek isteyen İpek Hanım A. (23) ve Elif E. (28) isimli kadınlara Mehmet G. (51) idaresindeki yolcu otobüsü çarptı. Çarpmanın etkisiyle 2 kadın savrularak metrelerce sürüklendi. Çevredeki vatandaşlar tarafından olay yerine hemen 112 acil ekibi çağrıldı. Olay yerine gelen 112 acil ekipleri kazada yaralanan iki kadına olay yerinde ilk müdahaleyi yapmasının ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına alırken, jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. Öte yandan meydana gelen trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.

Remzi Şimşek

Etiketler: Akyazı, Otobüs kadınlara çarptı, sakarya


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