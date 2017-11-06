Otobüs kaza yapan otomobile çarptı: 1 ölü, 5 yaralı

Alınan bilgiye göre kaza, Tarsus - Adana - Gaziantep otoyolunda meydana geldi. Uğur Keser'in kullandığı 33 ARU 08 plakalı otomobil, Tarsus'tan Adana yönüne giderken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak yoldan savruldu. Aynı istikamette giden Kadir Özsunar (52) yönetimindeki 27 PB 705 plakalı otobüs ise kaza yapan otomobile çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü Keser hayatını kaybederken, otobüste yolcu olarak bulunan Halil İbrahim Arpacı, Güngör Arpacı, Arda Furkan Akşamoğlu, Akın Akşamoğlu ve Deniz Akşamoğlu yaralandı.

Yaralılar, vatandaşların ihbarıyla kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Tarsus’taki çeşitli kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Ersoy Yalçın