Edinilen bilgilere göre, Kayseri’den Kahramanmaraş istikametine seyir halinde olan Ali T. idaresindeki 46 LK 100 plakalı yolcu otobüsü, Yeşilkent mevkiinde yoldan çıkarak yan yattı. Aynı istikamette seyir halinde olan Nihat Ç. yönetimindeki 34 YK 8523 plakalı yolcu otobüsü, diğer kaza yerine 1 kilometre kala kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada sürücülerle birlikte 48 kişi yaralandı. Yaralılardan 31 kişi Göksun Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, 17 kişi Sarız Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kayseri’ye sevk edildi.

Kahramanmaraş İtfaiye Daire Başkanlığından alınan bilgilere göre, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Muhammet Özer