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Otobüs şoförleri kontak kapattı, vatandaş yolda kaldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine bağlı otobüs şoförleri, belediyelere atanan kayyumları protesto etmek için kontak kapattı. Bulundukları mahalleden sadece belediye otobüsleri geçen vatandaşlar, iş yerleri ve okullara geç kaldı.


03 Ekim 2016 10:24

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, önceki gün belediyelere atanan kayyumları protesto etmek için belediye otobüslerinin çalışmayacağını duyurdu. Konudan habersiz olan vatandaşlar da, haftanın ilk gününde otobüslerin gelmesi için duraklara yöneldi. Belediye otobüs şoförlerinin kontak kapattığını, özel halk otobüsü şoförlerinden öğrenen vatandaşlar, telaşlı bir şekilde farklı ulaşım araçlarına başvurdu. Bulundukları mahalle ve caddelerden sadece belediye otobüsü geçen vatandaşlar, özel halk otobüslerinin de dolu olması nedeni ile yürüyerek dolmuşların geçtiği caddeye ulaşmaya çalıştı.

Vatandaşlar, iş yerleri ve okullara geç kaldıklarını belirterek, yapılanın sorumsuzluk olduğunu söylediler. 

Aydın Yorat - Emrah Kızıl


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