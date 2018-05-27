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Otobüs şoförü ile tartışan Burak Yılmaz’a takipsizlik

Trabzonsporlu futbolcu Burak Yılmaz’ın tartıştığı otobüs sürücüsünü tehdit ettiği iddialarına ilişkin soruşturmada takipsizlik kararı verildi. Savcılık tarafından verilen takipsizlik kararında, Yılmaz’ın otobüs içine girmesinin tehdit suçunu oluşturmadığı belirtildi.

Otobüs şoförü ile tartışan Burak Yılmaza takipsizlik

27 Mayıs 2018 11:48

Trabzonsporlu Milli Futbolcu Burak Yılmaz, 2016 yılında Nişantaşı’nda yol tartışması yaşadığı otobüs şoförü ile kavga etmişti. Otobüsün güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, Yılmaz’ın otobüse girerek şoför ile tartıştığı, çevredekilerin araya girmesiyle olay yerinden ayrıldığı görülmüştü. Gündem oluşturan olayın ardından sürücü Orhan Çimen’in şikayeti üzerine Yılmaz hakkında ‘tehdit ve hakaret’ suçundan soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Burak Yılmaz’ın park halindeki aracının yanında durduğunu, otobüs yanından hızla geçtiği ve aynasının kendisine çarpmak üzere olduğu için tepki gösterdiğini söylediği öğrenildi. Şoförün kendisine ‘Sen artist misin lan’ diyerek bağırdığını ve elindeki sopayla darp etmeye çalıştığını söyleyen Yılmaz, suçlamaları kabul etmemişti.

Olay anında otobüste yolcu olan ve Burak Yılmaz’ın otobüse binmesini engellemeye çalışan A.G.'nin ise tanık olarak verdiği ifadede tarafların birbirini tehdit ettiğini ya da küfür ettiklerini duymadığını söylediği öğrenildi.
Soruşturmayı tamamlayan savcılık, Yılmaz hakkında dava açılmasına yer olmadığına karar verdi. Savcılıkça verilen takipsizlik kararında, Burak Yılmaz’ın şoför Orhan Çimen’i tehdit ettiğine ya da hakaret ettiğine dair somut delil olmadığı, dinlenen tanığın da küfür ya da hakaret duymaması ve güvenlik kameralarına yansıyan bir delil de olmadığı aktarıldı. Kararda ayrıca Burak Yılmaz’ın otobüs içerisine girmesiyle herhangi bir hamlesinin bulunmadığı gibi içeri girmesinin tehdit suçunu oluşturmadığı belirtildi.  

 

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