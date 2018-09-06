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Otobüs şoförü kalp krizi geçiren yolcuyu acil servise götürdü

Niğde’de özel halk otobüsüne binen yaşlı adamın kalp krizi geçirdiğini gören şoför, yolcularla birlikte otobüsü acil servise sürdü. O anlar ise otobüsün güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Otobüs şoförü kalp krizi geçiren yolcuyu acil servise götürdü

06 Eylül 2018 10:05

Olay SSK hattında meydana geldi. Kadir Çamur isimli halk otobüs şoförü, yoldan yaşlı bir adamı otobüsüne aldı. Bir süre otobüsüyle ilerleyen Çamur ve içerisindeki yolcular, yaşlı adamın fenalaştığını fark etti. Bunun üzerine Çamur, direksiyonu kırarak otobüsünü acil servise sürdü. Yolcularla birlikte hiçbir durakta durmayan şoför, otobüsüyle kalp krizi geçiren yaşlı adamı Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin aciline götürdü.

"Vatandaşlık görevimi yaptım" 

Olayı anlatan Kadir Çamur, "Sabah saatlerinde normal servisimde giderken yolcunun telaşlı hareketlerini fark ettim. Ateşli gibiydi hiç kıpırdayamıyordu. Hasta mısın diye sordum? Kalp krizi geçirdiğini söyledi baba. Ben de hemen güzergahımı terk ederek otobüsten hiç kimseyi indirmeden hastanenin acil servisine gittim. Otobüste bir de hemşire varmış o da yardım etti. Vatandaşlık görevimi yaptım" dedi.  

Yasin Esen
 

 

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