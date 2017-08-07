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Otobüs şoförü kart yüzünden darp edildi

Bursa'da eksik kart basma yüzünden darp edilen otobüs şoförü, dehşet anlarını anlattı.

Otobüs şoförü kart yüzünden darp edildi

07 Ağustos 2017 12:35
Otobüs şoförü kart yüzünden darp edildi - Tıkla İzle

Olay, geçen cuma günü merkez Osmangazi'ye bağlı Dikkaldırım Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bursa Büyükşehir Belediyesi BURULAŞ'ta 5 yıllık şoför olan Metin Aysan (50) 92 numaralı Beşevler-Terminal seferini yapmak için otobüsle yola çıktı. Nilüfer'de Kara Fatma durağından 8 tane yolcu alan Aysan, vatandaşa 3 kişilik eksik bastığını söyledi. Bunun üzerine yolcu, şoföre hakaret ve tehditler etmeye başladı. Yolcunun sakinleşmemesi üzerine yakınları 2 durak sonra indi. Daha sonra Mihraplı Camii durağına yanaşan Aysan'a ne olduğunu anlamadan 3 kişi saldırdı. Şahıslar tarafından bir süre darp edilen şoför, şikayetçi oldu. O anlar ise kameraya yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerin şoförü tekme tokat darp ettiği görülüyor. Otobüsteki yolcuların ise paniklediği ve şüphelileri uyardıkları duyuluyor.

Olayla alakalı İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan Metin Aysan, "Cuma gecesi saat 22.00'da 92 Beşevler-Terminal hattına çıkış yaptım. Kara Fatma durağında 8 yolcu bindi. Otobüse binen 6 kadın ve 2 erkeğin bavulları vardı. Kadınlar orta kapıdan, erkekler ise ön kapıdan bindi. İlk binen özürlü kart çekti. İkinci binen ise 4 kişilik kart bastı. Ben eksik olduğunu söyleyince hakaret etti. İçerideki aileleri şahsı sakinleştirmeye çalıştırdı. Ama sakinleşmeyince aile durakta inmek istedi. İndikten sonra Mihraplı Camii durağına yanaştım. Sonra 4 şahıstan 3'ü bindi. Bir tanesi de kapıyı tuttu. Nasıl kart sorarsın deyip saldırdılar. Şikayetçi olacağım., 5 gün iş göremez raporu aldım. Bugün de karakola ve Adli Tıp Kurumu'na gideceğim. 7 tane kart okutması gerekiyordu. 3 tane eksik okuttu. Bizim hayati tehlikemiz var. Orada bıçak ve tornavida saplayabilirdi. Otobüslere koruma istiyoruz" dedi. 

Ahmet Faruk Çabuk

Etiketler: bursa, darp, otobüs şoförü


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